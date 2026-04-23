Rozvášněný dirigent vyrazil houslistce z rukou vzácný nástroj za desítky milionů

Autor:
  15:44
Pozdvižení způsobil britský dirigent Matthew Hall, který uprostřed koncertu ve finském městě Lahti s tamním symfonickým orchestrem vyrazil hrající houslistce Elině Vähälä její nástroj z rukou. Dotčené housle přitom pocházejí z 18. století a jejich hodnota se v přepočtu pohybuje okolo osmadvaceti milionů českých korun.

Velké škodě dokázala zabránit sama houslistka, která i přes šok instinktivně zareagovala a pod padající nástroj vsunula nohu. Tím zmírnila dopad a předešla katastrofálnímu poškození vzácných houslí, vyrobených italským mistrem Giovannim Battistou Guadagninim.

Prodaly se vzácné stradivárky, 16 milionů dolarů pomůže obětem tsunami

Na videu je patrné, s jakou hrůzou pak hudebnice nástroj ze země sbírá. Po odmlce, v níž se Vähälä snaží housle naladit, se nicméně znovu pouští do hry a Bruchův koncert úspěšně dokončuje.

Housle naštěstí z pádu vyvázly bez závažnějších vad. „Vrchní deska se mírně oddělila od lubů (boční strany houslí), což je nicméně klasické bezpečnostní opatření v případě náhlých změn vlhkosti nebo tlaku, které zabraňuje ničivějšímu prasknutí,“ cituje vyjádření hudebnice deník The Independent.

Na koncertování s jinak bravurním dirigentem Hallem prý nezanevře. „Matthew je hudebník té nejvyšší úrovně a nemůžu se dočkat, až s ním budu znovu spolupracovat,“ říká Vähälä.

Ten na koncert podle svých slov nikdy nezapomene. „Děkuji ti, Elino, za to, že jsi skvělá přítelkyně a kolegyně, a děkuji i vám, signore Guadagnini, za vaše mistrovské řemeslné zpracování,“ uvedl s úlevou Hall podle britského deníku The Sun.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Tom Cruise s pivním mozolem a řídkou přehazovačkou. První záběry z filmu Digger

Tom Cruise a Alejandro G. I&#241;árritu představili očekávaný film Digger na...

Takhle Tom Cruise ještě v žádném svém filmu nevypadal. Kvůli postavě Diggera Rockwella nasadil prošedlou přehazovačku i pivní mozol. Satirická černá komedie Digger líčí příběh ropného barona, který...

Honzíku, tobě bych dal i svou dceru, řekl jsem mu. Smyczek vzpomíná na Potměšila

Veronika Jeníková a Jan Potměšil ve filmu Bony a klid (1988)

Režisér Karel Smyczek obsadil Jana Potměšila do syrového a dodnes působivého filmu Proč? o řádění fotbalových fanoušků a i do seriálu Třetí patro z prostředí učňovské mládeže. Při osobní vzpomínce na...

Zemřel Patrick Muldoon. Hrál v Melrose Place, Tak jde čas i Hvězdné pěchotě

Patrick Muldoon v seriálu Melrose Place

Ve věku 57 let zemřel americký herec Patrick Muldoon, který se proslavil v seriálech Tak jde čas, Melrose Place nebo akčním filmu Hvězdná pěchota. Podle serveru Deadline zemřel herec v neděli ráno...

„Šiřte poselství naší rodiny mezi mladými.“ Divadlo chystá inscenaci o životě Mašínové

„Sama paní Mašínová při našem setkání apelovala na to, aby se poselství rodiny...

Životní osudy bratří Mašinů a jejich protikomunistického odboje jsou dobře známy. Nová inscenace Moravského divadla Olomouc se ovšem inspiruje osudy jejich sestry Zdeny a její rodiny. Činohra Jejich...

23. dubna 2026  16:04

RECENZE: Už nemá sílu ani na to, aby jim nakopala. Ale Oscara za to měla blízko

60 % Premium
Rose Byrne na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Navenek skromný, typicky nezávislý snímek Kdybych měla nohy, tak ti nakopu, který dorazil do českých kin, vděčí za svou slávu herečce Rose Byrne. Za výkon v roli ženy uštvané neustálým stresem...

23. dubna 2026

RECENZE: Rozbij a sestav. Projekt Nine Inch Noize spojuje chlad, tíseň a znepokojení

Projekt Nine Inch Noize živě

Je to nové album Nine Inch Nails a není to nové album Nine Inch Nails. Pod hlavičkou Nine Inch Noize se skrývá spolupráce Trenta Reznora, Atticuse Rosse a Mariqueen Maandig Reznor, čili aktuální...

23. dubna 2026  14:13

Toyen, Štyrský, Kolářovi, Válovy. Galerie zkoumá tvorbu slavných párů

Josef Váchal, Apoteóza spiritualismu, 1921, olej, plátno, 135 × 150 cm (sbírka...

Co je doma, to se počítá. Nejde o kdysi populární českou komedii, ale o další pozoruhodnou výstavu v královéhradecké Galerii moderního umění (GMU), jež se osvícenou dramaturgií snaží o nové pohledy...

23. dubna 2026  12:41

Ať už je pátek! V novém klipu Marka Ztraceného pobaví i Petr Čtvrtníček

Marek Ztracený

„Ty vole, ať už je pátek.“ Věta, kterou si během pracovního týdne v duchu opakuje téměř každý, se stala inspirací nové písně Marka Ztraceného. Ten se po delší odmlce vrací s novým singlem Modlitba za...

23. dubna 2026  12:39

World Press Photo vyhrál záběr boje s ICE. Podívejte se na všechny oceněné snímky

VÍTĚZ REGIONU SEVERNÍ A STŘEDNÍ AMERIKA - Série - Zatýkání ze strany ICE u...

Fotografií roku 2025 v prestižní soutěži World Press Photo se stal záběr americké fotografky Carol Guzy zachycující emoce ekvádorské rodiny po zásahu agentů ICE během imigračního řízení. V galerii si...

23. dubna 2026  11:01

Padělky slavných autorů prodával za miliony. Nyní u nás vystavuje vlastní práci

Německý umělec Wolfgang Beltracchi, který se proslavil jako padělatel umění.

Kontroverzní německý malíř a slavný padělatel umění Wolfgang Beltracchi bude poprvé vystavovat v Praze. Tentokrát ale nikoli jako padělatel, nýbrž jako autor vlastních děl. V Obecním domě uvede...

23. dubna 2026  9:50

To je sakra na kazetě? Jak se Bebe Rexha dostala k nejslavnějšímu hitu Faithless

Zpěvačka a skladatelka Bebe Rexha

Americká zpěvačka Bebe Rexha válcuje svou nedávno vydanou skladbou New Religion rádia i hudební žebříčky. A není také divu, hlavní motiv bude posluchačům nejspíš velmi povědomý. Pro svou novou píseň...

23. dubna 2026  8:30

Český klavírista Schulmeister získal cenu BBC Music Magazine Award pro nové talenty

Klavírista Jan Schulmeister (duben 2026)

Mladý český klavírista Jan Schulmeister dnes získal prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award v kategorii začínajících talentů (Newcomer). Ocenění dostal za debutovou nahrávku, v níž...

23. dubna 2026  6:31

Komisař Moulin šokoval krutostí, soud dal seriálu zákaz. Z Réniera ale udělal legendu

Premium
Někdy se lidé v průběhu let hodně změní, to ale nebyl Yvesův případ. Byl to...

Seriál o svérázném a neohroženém policistovi slaví letos padesátiny. Yvesi Rénierovi, představiteli hlavní role, přinesl nehynoucí slávu.

22. dubna 2026

Předpověděl jsem AI, znechutila mi psaní, přiznává Neff. Neviditelný pes slaví 30 let

Komentář
Ondřej Neff, podcast Staří bílí muži

Dnešní díl podcastu Staří bílí muži se vrátil k počátkům internetu u nás. Speciálním hostem byl spisovatel a zakladatel webu Neviditelný pes Ondřej Neff. Věděl, že svým webem buduje budoucnost? Spolu...

22. dubna 2026  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.