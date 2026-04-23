Velké škodě dokázala zabránit sama houslistka, která i přes šok instinktivně zareagovala a pod padající nástroj vsunula nohu. Tím zmírnila dopad a předešla katastrofálnímu poškození vzácných houslí, vyrobených italským mistrem Giovannim Battistou Guadagninim.
|
Na videu je patrné, s jakou hrůzou pak hudebnice nástroj ze země sbírá. Po odmlce, v níž se Vähälä snaží housle naladit, se nicméně znovu pouští do hry a Bruchův koncert úspěšně dokončuje.
Housle naštěstí z pádu vyvázly bez závažnějších vad. „Vrchní deska se mírně oddělila od lubů (boční strany houslí), což je nicméně klasické bezpečnostní opatření v případě náhlých změn vlhkosti nebo tlaku, které zabraňuje ničivějšímu prasknutí,“ cituje vyjádření hudebnice deník The Independent.
Na koncertování s jinak bravurním dirigentem Hallem prý nezanevře. „Matthew je hudebník té nejvyšší úrovně a nemůžu se dočkat, až s ním budu znovu spolupracovat,“ říká Vähälä.
Ten na koncert podle svých slov nikdy nezapomene. „Děkuji ti, Elino, za to, že jsi skvělá přítelkyně a kolegyně, a děkuji i vám, signore Guadagnini, za vaše mistrovské řemeslné zpracování,“ uvedl s úlevou Hall podle britského deníku The Sun.