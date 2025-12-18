Prestižní americký magazín vyhlásil Jakuba Hrůšu dirigentem roku

Americký magazín Musical America vyhlásil Čecha Jakuba Hrůšu dirigentem roku 2026. Umístěním v prestižním mezinárodním žebříčku se tak český dirigent zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti v oboru.
Čtyřiačtyřicetiletý Hrůša patří k nejvyhledávanějším dirigentům současnosti, stal se mimo jiné druhým Čechem, který řídí britskou Královskou operu. Od sezony 2028/2029 bude Hrůša šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie.

„Je to pro mě velká pocta,“ uvedl Hrůša k ocenění od Musical America, který je nejstarším americkým magazínem věnujícím se klasické hudbě.

„Oceněním Dirigent roku 2026 nacházejí talent a píle Jakuba Hrůši silné uznání i u americké hudební veřejnosti,“ uvedla za umělce mediální zástupkyně Kateřina Motlová.

„Jeho kariéra je s americkým prostředím ostatně úzce spjata – Hrůša se pravidelně vrací k předním americkým orchestrům, včetně takzvané velké pětky: Newyorské filharmonii, Bostonskému symfonickému orchestru, Chicagskému symfonickému orchestru, Clevelandskému orchestru a Filadelfskému orchestru. A to vždy s nebývale pozitivními reakcemi,“ poznamenala.

Hrůšovo nastudování Janáčkovy Její pastorkyně v Chicago Lyric Opera zaujalo svou kombinací dramatické síly a zároveň citlivosti k českému jazyku a tradici. V Newyorské filharmonii debutoval se skladbami Dvořáka a Janáčka. V Bostonu, Clevelandu i Filadelfii pomáhá představit český repertoár americkému publiku.

„Za poslední dvě desetiletí si Jakub Hrůša vybudoval renomé založené nejen na své výjimečné technice, ale také na hudebním nadání a síle svých interpretací. Jeho vzestup na vrcholnou úroveň současných dirigentů byl nedávno stvrzen jmenováním do dvou světově nejprestižnějších hudebních institucí,“ uvedl Musical America.

Na jaře 2026 se Hrůša vydá do Clevelandu, aby předvedl program spojující německý romantismus s českou symfonickou tradicí. Zazní skladby Johannesa Brahmse, Bohuslava Martinů i Vítězslavy Kaprálové. V březnu zahraje také v Chicagu, na programu jsou skladby Beethovena, Schumanna i Smetany. V půlce března se do Chicaga vrátí s programem, který vyvrcholí skladbou Vier letzte Lieder Richarda Strausse se sopranistkou Corinne Winters. Zazní také Janáček, Rachmaninov i Wagner.

Hrůša v současné době zastává pozici šéfdirigenta Bamberských symfoniků, v září 2025 se ujal funkce hudebního ředitele Královské opery v Covent Garden a na podzim 2028 se stane šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie, kde nyní působí jako hlavní hostující dirigent.

Opakovaně vystupuje s nejvýznamnějšími světovými orchestry, a to jak v Evropě, tak ve Spojených státech či Asii. Český prezident Petr Pavel ocenil Hrůšovu uměleckou činnost medailí Za zásluhy. Brněnský rodák absolvoval pražskou AMU, kde byl jeho učitelem mimo jiné Jiří Bělohlávek.









