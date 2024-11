Kazašský pěvecký fenomén Dimaš Kudajbergen vystoupí v Praze

Letos třicetiletý Dinmuchammed Kanatuly Kudajbergen už v útlém věku zpíval a hrál na klavír. Jeho učitel hudby si velmi záhy všiml, že chlapec má absolutní sluch. V pěti letech stál poprvé na pódiu a v roce 2000, když mu bylo šest, zvítězil v kazašské národní klavírní soutěži Aynalayin.

Dimaš na Óčku Ve čtvrtek 21. listopadu bude Dimaš Kudajbergen hostem hudební televize Óčko, kde převezme trofej pro nejúspěšnějšího interpreta v hlasování za roky 2023 a 2024.

V roce 2014 absolvoval na hudebním institutu Univerzity K. Žubanova v rodném Aktobe studium klasické hudby, obor zpěv. Na národní univerzitě umění v Astaně pak studoval současnou hudbu se zaměřením na jazz a pop. Je rovněž vystudovaným magistrem v oboru kompozice; z hudebních nástrojů ovládá klavír a klávesy, bicí, kytaru, marimbu, dombra a bajan. Zpívá ve dvanácti jazycích včetně turečtiny, srbštiny, němčiny, ruštiny, angličtiny a mandarínštiny.

Má hlasový rozsah šest oktáv a pět půltónů, podobně široký je i jeho žánrový záběr. Věnuje se klasice, popu, folku a world music. Využívá pěvecké techniky jazzu, rocku, R&B nebo i rapu.

Zúčastnil se několika pěveckých soutěží v Kazachstánu, přičemž za zmínku stojí vítězství v třídenním národním klání Zhas Kanat, díky němuž získal pozornost celostátních médií. Porota mu totiž udělila 180 bodů z celkových 180, což se v historii této akce stalo poprvé.

V roce 2019 vydal v Číně debutové album iD, které během 37 sekund po tom, co se objevilo na pultech, získalo platinový status a po hodině prodeje bylo platinové hned trojnásobně.

Téhož roku uspořádal Dimaš Kudajbergen první sólový koncert ve Spojených státech amerických, který si nenechalo ujít 19 tisíc fanoušků z 63 zemí světa.

Kromě zpěvu se věnuje rovněž modelingu – objevil se na obálkách časopisů Men’s Health, Easy, Starbox a dalších – a herectví. Účinkoval v několika čínských a ruských televizních projektech.

Díky mimořádným pěveckým schopnostem a v neposlední řadě atraktivnímu zevnějšku si Dimaš Kudajbergen získal celosvětovou oddanou fanouškovskou základnu. On sám své věrné nazývá Dears, tedy „drazí“, což vysvětluje tím, že mu jsou tak drazí, jako by šlo o členy jeho rodiny.

O jeho osobním životě se toho mnoho neví. Jak poznamenal režisér Galym Asylov, který se zpěvákem pracoval na klipu When I’ve Got You, „v mediálním prostoru se často neobjevuje a nedává nijak zvlášť osobní rozhovory“.