RECENZE: Die Happy snaživě křísí ducha rockových devadesátých let

Německá rocková kapela Die Happy je pro našince atraktivní hlavně díky tomu, že v jejím středu stojí zpěvačka Marta Jandová, dcera Petra Jandy, kapelníka skupiny Olympic.



Marta je energická žena, dravá zpěvačka, slovem sympaťačka. I díky jejímu vkladu se nová deska Die Happy poslouchá celkem příjemně, byť je to vlastně dost zastaralá hudba, ukotvená v crossoverových 90. letech. Jakože tvrdé metalové riffy, obroušené ovšem tak, aby nikoho nepopudily. Něco chytlavých melodií, které jsou nashromážděny především v první části alba, houpavé groove rytmy, a pak už jen jakási mlhavá nostalgie.



Here I Am je písnička, která by mohla bourat televizní hitparádu Eso, kdyby dnes něco takového ještě existovalo. Love Suicide je z podobného vrhu – poklidnou sloku střídá refrén opět jak vystřižený z deváté dekády. Nepodezírám Die Happy, že by se lacině vezli na vlně nostalgie, tenhle přístup k hudbě mají evidentně v krvi a nelze jim to mít za zlé. Ale když si odpreparuji vzpomínky, které mi konkrétně tahle melodie evokuje, vážně nevidím důvod, proč si tuhle desku pouštět znova.



Guess What Die Happy Hodnocení­: 50 %

A to je zmíněná skladba svým způsobem vrcholem alba, alespoň přináší nějaké emoce. Zbytek už je jen vyplňování žánrových šablon. No Tomorrow, Give Me A Break – klišovité, rádoby tvrdé záležitosti bez jakékoliv jiskry a zanícení. Otřepané, mnohokrát slyšené, nezajímavé. Vše postavené na jednom mustru. Problém Die Happy spočívá v tom, že postrádají jakoukoliv osobitost. Pro tuzemského rockera mohou být přitažliví zmíněnou účastí dcery bigbítového nestora Petra Jandy, ale co s tím dál? Pár otřepaných postupů, ožvýkaných kytarových riffů a vyplňování stopáže.



Poslední třetina alba je už opravdu do počtu. Die Happy natočili rutinní album s několika jiskrnými okamžiky, celkově však matné, předvídatelné a anachronické. Bezvadně zahrané, to ano, skvěle odzpívané, ale tak nějak spíš do počtu než ke skutečné posluchačské radosti a vytržení.