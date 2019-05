RECENZE: Dido předvedla hudebně silný koncert s rozpačitým vyzněním

Praha si na koncertní premiéru britské hvězdy z přelomu tisíciletí musela počkat nějaké dvě dekády, Dido tuzemské publikum odměnila za trpělivost tím, že v Praze v neděli odstartovala své první turné po patnácti letech. Ve Foru Karlín sice nebylo zrovna plno, odhadem dorazilo jen k patnácti stovkám lidí, ale i tak byl koncert velký zážitek.

Still on my Mind Autor: Dido Místo konání: Forum Karlín, Praha 5. května 2019 Hodnocení­: 65 %

Na první pohled zaujala až divadelně pojatá scéna spíš decentně nasvícená než zběsile blikající. Na první poslech diváky potěšila účelně hrající kapela podtrhující i pasáže, jež by z podstaty mohly hrozit unylostí. No a nakonec i Dido zpívala skvěle.

Přesto, že chyby nebyly a dramaturgie splnila očekávání, zpěvačce se kromě obligátního kotle pod pódiem nedařilo publikum vyloženě strhnout. Jistě, její hudba nejsou žádné stadiónové halekačky, ale trochu víc šťávy by koncertu prospělo.

Dido namíchala písně z aktuální desky Still on My Mind s hity jako Hunter, Life for Rent či White Flag. Skvělá byla třeba skladba Here With Me z jejího debutového alba, které vyšlo téměř přesně před dvaceti lety. V písni Sand in My Shoes se zase ukázala výhoda bubeníka i perkusionisty na scéně, když právě rytmika notně okořenila dlouhou mezihru.

Těžko říct, jestli za to mohl ten ospalý nedělní večer, poloprázdný sál nebo jen fakt, že někdejší hvězda první velikosti přijela sice v plné síle, ale poněkud po sezoně. Koncert to nebyl rozhodně špatný, dojem však zanechal spíše rozpačitý.