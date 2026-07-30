Na Dianu Ross si české publikum muselo počkat. Zpěvačka, která se svou směsí popu, soulu, r’n’b či disca v amerických hitparádách od šedesátých do osmdesátých let mezi ženami neměla konkurenci a zpívala v celkem osmnácti hitech číslo jedna, k nám poprvé dorazila až ve svých dvaaosmdesáti letech. A věk se na jejím výkonu přece jen trochu podepsal.
Zpěvačka v Plzni zahájila svou sérii pouhých tří letních koncertů v Evropě a z jejích slov vyplynulo, že v poslední době řešila potíže se zrakem a zřejmě dokonce podstoupila lékařský zákrok – několikrát si také postěžovala na ostře svítící světla.