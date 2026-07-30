Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

RECENZE: Skvělá hudba i atmosféra. Jen Plzeň si Diana Ross pletla s Prahou

  9:45

Fotogalerie10 Premium

Zpěvačka Diana Ross | foto: archiv Diana Ross

Na svém prvním koncertě v Česku americká legenda Diana Ross děkovala fanouškům v Praze za vřelé přijetí. Drobný háček byl v tom, že její tuzemský debut se uskutečnil v Plzni, v Amfiteátru Lochotín. Právě půvabné prostředí a výborná atmosféra platily spolu s nadčasovou hudbou za nejsilnější aspekty akce.

Na Dianu Ross si české publikum muselo počkat. Zpěvačka, která se svou směsí popu, soulu, r’n’b či disca v amerických hitparádách od šedesátých do osmdesátých let mezi ženami neměla konkurenci a zpívala v celkem osmnácti hitech číslo jedna, k nám poprvé dorazila až ve svých dvaaosmdesáti letech. A věk se na jejím výkonu přece jen trochu podepsal.

Zpěvačka v Plzni zahájila svou sérii pouhých tří letních koncertů v Evropě a z jejích slov vyplynulo, že v poslední době řešila potíže se zrakem a zřejmě dokonce podstoupila lékařský zákrok – několikrát si také postěžovala na ostře svítící světla.

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel Glen Hansard, irský zpěvák spojený s Českem. Havaroval na motorce

Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025,...

Při dopravní nehodě zemřel podle irských médií zpěvák Glen Hansard (56). Spolu s Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za baladu Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. S českou zpěvačkou...

Podívejte se, jak Pitbull roztančil Letňany. Fanoušci opět přišli s umělou pleší a vousy

Záběr z koncertu rapera Pitbulla v Letňanech (26. července 2026)

Držitel ceny Grammy, velvyslanec pro vzdělávání, podnikatel a motivační řečník Pitbull přilákal do Letňan davy. Nedělní show amerického rapera navštívily desetitisíce fanoušků, což si vyžádalo...

Zemřel kontroverzní anatom von Hagens. I on si přál, aby jeho mrtvé tělo vystavili

V Brně je připravená kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds. Od září...

Ve věku 81 let zemřel německý anatom Gunther von Hagens, jenž se stal známým díky konzervaci lidských těl, která následně vystavoval. Vynalezl takzvanou plastinaci, při které se voda a tuk v tkáních...

Na Karlštejn či Hlubokou zdarma? Jedině s rezervací, upozorňují památkáři

Nejstarší část areálu v Bečově nad Teplou, gotický hrad se poprvé otevře...

Ministerstvo kultury otevře letos ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září státní hrady a zámky pro veřejnost zdarma. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií a...

Zemřel Milan Knížák. Bývalému řediteli Národní galerie a rektorovi AVU bylo 86 let

Milan Knížák na tiskové konferenci v Galerii umění Karlovy Vary. (11. dubna...

Ve věku 86 let zemřel výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák. Stál v čele pražské Akademie výtvarných umění a výrazně ovlivnil tuzemskou výtvarnou scénu. O jeho úmrtí v...

RECENZE: Skvělá hudba i atmosféra. Jen Plzeň si Diana Ross pletla s Prahou

Premium
Zpěvačka Diana Ross

Na svém prvním koncertě v Česku americká legenda Diana Ross děkovala fanouškům v Praze za vřelé přijetí. Drobný háček byl v tom, že její tuzemský debut se uskutečnil v Plzni, v Amfiteátru Lochotín....

30. července 2026  9:45

To nejlepší z obou světů. Jak seriál pro teenagery zahájil jednu velkou kariéru

„Necítím se ani jako heterosexuálka, ani jako lesba. A to proto, že nejsem ani...

Letos uplynulo již 20 let od uvedení první série oblíbeného teenagerovského seriálu Hannah Montana. Příběhu o dívce, jež je ve dne normální školačkou, v noci se však mění v popovou hvězdu. „To...

30. července 2026  8:18

Megakoncert Marka Ztraceného hlásí téměř vyprodáno. Kapacitu ale neprozradí

Koncert Marka Ztraceného v Edenu (16. června 2023)

Zpěvák Marek Ztracený stříhá poslední metry do svého megakoncertu, který se uskuteční 7. srpna na Letenské pláni v Praze. Divákům slibuje velkolepou show, kde se mohou těšit na největší hity i...

29. července 2026  17:19,  aktualizováno  21:12

Sedl si pod bar na zem a hrál pro radost. Na Hansarda vzpomínají Irové i Češi

Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025,...

Upřímnou soustrast a podporu rodině vyjadřují po tragické smrti Glena Hansarda osobnosti Irska i České republiky. Irský oscarový zpěvák zemřel při nehodě na motorce ve věku 56 let ve středu brzy ráno...

29. července 2026  14:40,  aktualizováno  15:17

Zemřel Glen Hansard, irský zpěvák spojený s Českem. Havaroval na motorce

Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025,...

Při dopravní nehodě zemřel podle irských médií zpěvák Glen Hansard (56). Spolu s Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za baladu Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. S českou zpěvačkou...

29. července 2026  12:57,  aktualizováno  14:45

Tváří v tvář nestvůrné královně. Před 40 lety režisér Cameron uvedl své Vetřelce

Premium
Snímek z filmu Vetřelci z roku 1986

Existuje jen málo filmových pokračování, které se mohou směle a bez hnutí brvy podívat do očí originálu. Akční hororové sci-fi Vetřelci, které mělo premiéru 18. července před čtyřiceti lety, mezi ně...

29. července 2026

Na Karlštejn či Hlubokou zdarma? Jedině s rezervací, upozorňují památkáři

Nejstarší část areálu v Bečově nad Teplou, gotický hrad se poprvé otevře...

Ministerstvo kultury otevře letos ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září státní hrady a zámky pro veřejnost zdarma. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií a...

29. července 2026,  aktualizováno  13:44

Už není čas blbnout, říkal Glen Hansard. V Česku našel kus domova

Premium
Zpěvák a písničkář Glen Hansard (2023)

Do Česka se vracel pravidelně a rád. Názvy místních hospod a klubů, ve kterých koncertoval, si irský písničkář Glen Hansard pamatoval s dojemnou přesností. Výslovnosti navzdory. V roce 2023 se do...

29. července 2026  13:11

Některé mé filmy stály za ..., ale na Spider-Mana a Odysseu jsem hrdý, přiznal Holland

Tom Holland na udílení Critics Choice Awards (Santa Monica, 14. ledna 2024)

Britský herec Tom Holland, jenž aktuálně září na filmových plátnech v Nolanově Odyssee a nyní se objeví v pokračování akční série o Spider-Manovi, přiznal médiím, že ne všechny věci, které kdy...

29. července 2026  12:51

V 50 letech náhle zemřel francouzský DJ Kavinsky. Nedávno zazářil na Colours

Kavinsky - festival Colours of Ostrava 2023, den druhý (20. července 2023)

Francouzský DJ Vincent Belorgey známý pod uměleckým jménem Kavinsky byl nalezen mrtvý ve svém pařížském bytě. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na prokuraturu. Hudebník, který byl jednou z...

29. července 2026  11:56

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Za Odysseou na kole až z Litvy. Z Prahy se stala spádová oblast pro půlku Evropy

Z filmu Odyssea (2026)

O nejčerstvější snímek režiséra Christophera Nolana Odyssea je v Česku extrémní zájem. Kdo si však chce užít podívanou v tom nejkvalitnějším provedení IMAX 70mm, musí se obrnit značnou trpělivostí....

29. července 2026  9:43

Johnny Depp překvapil fanoušky. Proměnil se v nerudného starce z Vánoční koledy

Johnny Depp překvapil fanoušky jako Ebenezer na Comic Conu v San Diegu.

Johnny Depp je ve své nové roli k nepoznání. Na podzim se představí v kinech jako Ebenezer Scrooge, nerudný stařec, který nesnáší Vánoce a rád by je zkazil všem ostatním. Podívejte se na první...

29. července 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.