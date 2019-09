Do Prahy míří divný folkař se srdcem hippeho Devendra Banhart

Vlně, kterou rodák z Texasu, konkrétně z Houstonu, pomáhal svým osobitým hudebním projevem odstartovat, se začalo říkat lo-fi, případně freak folk, tedy něco jako divný, ulítlý folk. Jinými slovy, méně je v tomto případě více. Důraz je kladen nikoliv na křiklavé efekty, ale na sdělení.

Úsporné aranže, intimní nálada písniček a kdesi v druhém plánu jakási až poťouchlá hravost a nejednoznačnost. Do velmi volně chápané „lo-fi“ a „freak“ škatulky krom Devendry Banharta můžeme zařadit kapely jako CoCoRosie nebo multigenderového zpěváka a performera Antonyho Hegartyho, s nímž ostatně Banhart spolupracoval na albu I Am The Bird Now z roku 2005.



Poslouchat Devendrovy písničky je jako jen opatrně a zlehka nahlížet do jeho světa, kde je vše dovoleno, zároveň ale cítíme, že to nejdůležitější si autor schovává pro sebe. Jeho desky nejsou jen shluky písniček, ale intimní záznamy toho, co se odehrává v jeho duši.

O něco podobného se pokoušejí mnozí, občas – tedy spíše dost často – z toho vyleze obludný kýč. Devendra Banhart se však dokáže „otevřít“ se vzácným vkusem a hravostí. Není to citový loudil ani fňukal s kytarou, v jeho hudbě je určité tajemství a napětí.



Banhart je srdcem, duší, ale i původem hippie. Narodil se sice v Texasu, ale dětství prožil ve Venezuele. Po rozvodu rodičů žil jen s matkou, často z ruky do úst. Začínal jako busker, pouliční umělec, přežíval ve squatech, potuloval se v Paříži jako bezdomovec. Tohle všechno je v jeho písničkách slyšet.

Debutoval v roce 2002 albem Oh Me Oh My. Pražským koncertem bude propagovat nejnovější nahrávku Ma, na niž zařadil i písně zpívané ve španělštině a portugalštině. Krom kytary na ní zaznějí i dechové nástroje a klávesy. Najdeme na ní i skladbu nazvanou Kantori Ongaku, což v japonštině znamená country hudba.

Ač se to na první pohled nejeví, Devendra Banhart má leccos společného se světem Star Wars. Jeho prostřední jméno zní Obi, po Obi-Wan Kenobim, a svého času chodil s herečkou Natalií Portmanovou, která ve hvězdněválečné sáze ztvárnila senátorku Padmé Amidalu. Zahrála si i hlavní roli v Devendrově klipu Carmensita z roku 2007.

Čeští fanoušci už měli možnost si Banhartův um a charizma živě vychutnat, v roce 2013 totiž vystoupil na festivalu Colours of Ostrava.