Luis Fonsi slibuje megahit Despacito až na konci, ovšem opravdu naživo

Svou první desku Comenzaré vydal už v roce 1998, od té doby jich přibylo dalších devět. Celosvětové šílenství však Luis Fonsi rozpoutal až písní z tehdy chystaného alba Vida. Skladbu Despacito napsal spolu s raperem, který si říká Daddy Yankee. Vyšla v lednu 2017, už v srpnu se stala nejpřehrávanější na YouTube a dosud si ji fanoušci pustili více než šestmiliardkrát.

Takže není divu, že Fonsi následně vyrazil s deskou Vida na turné. To odstartovalo koncem června v Seville v jižním Španělsku a jedenačtyřicetiletý zpěvák s ním celkem logicky navštívil a navštíví hlavně španělsky mluvící země.



Praha, kde se Fonsi představí na výstavišti PVA Expo v Letňanech, bude dokonce první nelatinskou zastávkou šňůry. Hvězdný hitmaker k nám dorazí dva dny po koncertu v městě Pineda de Mar nedaleko Barcelony. Teprve po pražské zastávce vyrazí Fonsi do Samsung Hall v Zurichu nebo největší sportovní haly v Budapešti, jež nese jméno maďarského boxera László Pappa. V září jej čeká deset vystoupení ve Spojených státech, konkrétně v Kalifornii a Arizoně. A v listopadu se objeví v Chile.

Jak bude pražský koncert vypadat? To samozřejmě nelze říct s jistotou. Ale vzhledem k tomu, že Fonsi podle všeho svoje setlisty nemění, něco vysledovat lze.

Z informací od pořadatelů víme, že fanoušky začnou do areálu nedaleko stanice metra Letňany pouštět v 18 hodin a koncert samotný má začít v půl deváté večer. Zazní téměř dvě desítky písní, převážně vlastních, ale Fonsi pravidelně zařazuje také skladbu Baby od kapely Clean Bandit, na jejíž nahrávce hostoval s velšskou zpěvačkou Marinou.



Co se hostovaček týká, Despacito si zpěvák na koncertech střihne sám, Daddy Yankee s ním nejezdí. A protože Fonsi ví, jak vygradovat večer, a nejspíš je mu jasné, že mnoho návštěvníků koncertu dorazí právě na tento jeden hit, nechává si populární píseň na úplný závěr jako druhý přídavek. Takže pokud někdo v pátek do Letňan zamíří skutečně jen anebo hlavně proto, aby naživo slyšel planetární megahit, nemusí nijak pospíchat.

Opravdu naživo

A propos naživo... Dočkáme se Despacita skutečně živě, nebo Fonsi stejně jako některé jiné hvězdy nejen latinopopu spoléhá na playback? Podle záběrů z dosavadních zastávek turné to vypadá, že v tomto sází na poctivost a na turné jej doprovází skutečně živá kapela. Sám protagonista dokonce několikrát vezme do rukou akustickou kytaru a ani zpěvový mikrofon nemá jenom pro parádu.

Samozřejmě by to v očích mnohých nebyla pořádná show, kdyby ji nedoprovázela mohutná výprava, spousta zvláštních efektů a světel, tanečníci a tanečnice... prostě vše, co má podpořit dojem prosluněné pláže, která i ve zmiňovaném Despacitu dokonale dokresluje atmosféru. Chybět by neměla ani velkoplošná obrazovka zprostředkovávající dění do zadních řad.

Vstupenky na koncert Luise Fonsiho jsou stále ještě k dostání. V předprodejní síti Ticketportal si lze vybrat ze dvou variant – lístky klasik za 999 umožňují běžné stání, varianta VIP za 1 999 korun fanouškům umožní vstup do prostoru pod pódiem. Tribuny k sezení v areálu podle dostupných informací vůbec nebudou.