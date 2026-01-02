DESKY ROKU: Vzdejme hold King Crimson, zapomeňme na Davida, Mišíka či Marpa

BEAT – Live In Los Angeles (100 %)
Bývalí členové kapely King Crimson baskytarista Tony Levin a zpěvák a kytarista Adrian Belew se spojili s kytarovým virtuózem Stevem Vaiem a Dannym Careyem, bubeníkem skupiny Tool, aby na koncertních pódiích pod hlavičkou Beat oživili materiál z crimsonovských alb Discipline, Beat a Three Of a Perfect Pair.
Jak to dopadlo? Inu, stoprocentně. Jednou z nejlepších desek roku 2025 se stal živý záznam vystoupení čtyř excelentních, přitom neexhibujících muzikantů. Spojí-li se virtuozita, fortel, pokora, láska k hudbě a samozřejmě excelentní hudební materiál, není prostor pro jakoukoliv diskusi. Pouze pro nadšené superlativy.