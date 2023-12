DESKY ROKU: Triumfovali Rolling Stones, na dně se usadila Lucie Vondráčková

Tesseract – War Of Being (95 %)

Kapela Tesseract

Progresivní metal pro přemýšlivé. Textový koncept pojednává o sváru dobra a zla na půdorysu sci-fi příběhu odehrávajícího se ve světě The Strangeland, v němž se po havárii lodi The Dream (Sen) ocitnou hlavní postavy Ex a El. Musejí tímto izolovaným světem projít, zatímco je entita The Fear (Strach) vede k tomu, aby se podívali do svého nitra a zpochybnili svou existenci.

Hudebně je deska prvotřídní, kytarové riffy se tříští o komplikovanou rytmiku a vybuchují v emocemi napěchovaném refrénu, kde hraje prim zpěv frontmana Daniela Tompkinse.

War Of Being je společně s (anti)žánrovým manifestem Djent Is Not a Genre od Periphery a emotivní náloží Take Me Back To Eden od maskované senzace Sleep Token jedním ze tří nejlepších moderně metalových alb letoška.