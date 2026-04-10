Zapomělsem
- Název alba: Docela normální lidé
- Label: nezávislé vydání
- Vydání: 30. března 2026
Za projektem Zapomělsem stojí jesenický písničkář Aleš Macenauer, který vydává svou třetí desku po třech letech.
V mezidobí koncertoval a vydal několik singlů, například Z východu mráz, který je letos nominován na ocenění Apollo. „Písničku jsem napsal v období voleb do Evropského parlamentu v roce 2024. Chtěl jsem udělat song, kde bych dal explicitně najevo, jaké jsou moje politické postoje,“ komentuje.
Deset skladeb na ploše pětadvaceti minut zaujme pro Macenauera typickou civilní a melancholickou poetikou. Původně měl připravené jiné album, během procesu se ale s písněmi přestal ztotožňovat. „Tři z osmi tracků byly už i smíchané, ty jsem vydal jako EP. Zbytek jsem hodil do koše,“ popisuje. Pod vlivem dalších životních událostí pak v létě 2025 vznikly nové skladby, které působí jako deníkové záznamy a tvoří výslednou podobu alba „docela normální lidé“.
V intru několika skladeb zaznívá ukrajinská lidová píseň Chervona kalyna nebo terénní nahrávka antifašistické hymny Bella Ciao. Celospolečenská rovina zde tvoří kulisu pro osobní prožitky. Texty často odkazují na konkrétní místa: od brněnského Kina Scala přes Blízký východ až po španělské městečko Tegueste. Přestože jsou skladby velmi konkrétní a osobní, nesou v sobě obecný lidský rozměr, díky němuž se s nimi posluchač může snadno ztotožnit.
V předposlední skladbě Dopisy hostuje slovenský rapper Adam the World. O produkci a mix se postaral Michael Schnaubert, zvukovou finalizaci zajistili Martin Fejfar z kapely Bloome a Tomáš Karásek z Gargle & Expel Studio.
Lucie Dlabolová
- Název alba: Lucidní snění
- Label: nezávislé vydání
- Vydání: 28. listopadu 2025
Lucie Dlabolová je zpěvačka, pianistka, skladatelka, divadelní dramaturgyně a zdravotní klaunka. „Jako mladší jsem byla hodně stydlivá a zpěv a hraní byly spíš soukromou záležitostí. A taky jsem dělala jiné věci, byla jsem dramaturgyní v divadlech, jsem maminka, zdravotní klaun, zahradnice, jezdím na koni. Před časem jsem se ale pro hudbu zase dost vášnivě nadchla, dovolila si vystoupit z komfortní zóny a dozrála do životní fáze, kdy se mi zdá, že mám víc co říct, než jsem měla před dvaceti lety,“ vysvětluje, proč své první album vydává nyní, na prahu padesátky.
Na debutu Lucidní snění nabízí dvanáct autorských skladeb, které se na ploše třiačtyřiceti minut věnují osobním tématům, ale i rodnému Brnu nebo přátelství s básníkem a hercem Jánem Sedalem (1948–2025). Nahrávka stojí na křehké atmosféře, jemných aranžích a civilním, neafektovaném vokálním projevu.
Vedle osobního dárku od spisovatelky Dory Kaprálové v podobě textu Rodná Údolní, básně od Hany Voříškové a pěti zhudebněných Sedalových básní obsahuje album také pět autorských textů Lucie Dlabolové. Ty k ní podle jejích slov často přicházejí ve snu. „Dlouho zkoumám fenomén lucidního snění. Když jsem začala víc skládat, skutečně se mi stávalo, že jsem snila a zároveň věděla, že se musím probudit a zapsat si kus textu nebo nahrát melodii.“
Album s umělkyní natočila a zaranžovala skupina spřátelených hudebníků: Petr Dlabola (kontrabas, baskytara), Marek Doubrava, Jan Pácha a Jaroslav Friedl (kytary), Miloš Dvořáček (bicí), Jan Vítek (horna), Martin Brunner (flétna), Filip Jelínek (trombon) a Michal Mihok (akordeon).
Tomáš Havlen
- Název alba: Minulá noc je jak jinej život
- Label: Bad Names
- Vydání: 6. března 2026
Tomáš Havlen je producent, hudebník, polovina alt-popového dua Post-hudba a spoluzakladatel labelu Bad Names. Na české scéně je dlouhodobě etablovaný především jako zvukový inženýr a tvůrce stojící v pozadí jiných projektů. Na své nové desce poprvé vystupuje zcela sám v roli interpreta osobní výpovědi.
Album má jednatřicet minut a v deseti skladbách se věnuje tématům intimity, otcovství a moderní maskulinity. Zachycuje dospívání, křehkost vztahů i vědomí smrtelnosti. Hudebně se pohybuje v široké paletě česky zpívaného alternativního R&B s odkazy na produkci přelomu tisíciletí i její temnější a experimentálnější polohy.
„Celá deska pro mě je hodně o nějakým hledání vlastního hlasu, hudebně jsem během posledních let vyrůstal kolem hromady silnejch songwriterů s velmi výraznejma a osobitejma hlasama, takže pro mě bylo v něčem těžký se postavit z producentský role na vlastní nohy. Najít vlastní svět vedle světa, kterej vytváříme s Post-hudbou. Najít témata a pohledy, který jsou jiný a zároveň autenticky moje,“ komentuje Havlen.
Na desce hostují Anki, Lichnovský, Teige a Viah. Havlen je podepsán pod songwritingem, produkcí i mixem všech skladeb. Další produkci doplnil Aid Kid, mastering obstaral Gaex. Do skladeb přispěli Lukáš Palán a Lukáš Landa (kytary), Aneta Martínková (klávesy), Tomáš Martínek (beaty) a bubeník Jakub Švejnar. Vizuální podobu alba vytvořila grafička Nina Sibinská. Nahrávka vznikala převážně v Havlenově studiu v pražské Libni.
Ctib
- Název alba: Možná má někdo plán
- Label: Kabinet Records
- Vydání: 27. března 2026
Daniel Stibor je učitel a hudebník z Rožnova pod Radhoštěm, který dlouhodobě působí v punkových kapelách – dříve například v Telefon nebo Uštkni, dnes v Chorobopopu. „Vždycky jsem si chtěl vyzkoušet, jaké to je být na pódiu čistě sám za sebe. A tak vystupuju taky sólo, coby Ctib,“ popisuje. Z původně akustického folkpunkového písničkářství se postupně posunul k elektronickému zvuku.
Nová deska má třicet minut a obsahuje třináct skladeb. Svůj žánr Ctib s nadsázkou označuje jako „discoegopunk“, pohybuje se na pomezí elektroniky, postpunku a autorského písničkářství.
V textech propojuje osobní i politická témata. „Když si texty pročítám, táhne se jimi silný pocit znepokojení, dezorientace člověka semílaného soukolím pozdního kapitalismu a nástupem všech těch fašizujících zombíků, kteří se dostávají k moci,“ říká. „Ale zároveň tam pořád někde zůstává naděje, že existuje smysluplný způsob, jak žít a nenechat se přitom semlít.“
Oproti předchozí desce Smrad v síni tradic je novinka zvukově bohatší. Jako vokalisté se na albu objevují například Vaant, Milan „Banán“ Trachta, Lenia z kapely Lucifer Efekt, Duck nebo herečka Ema Brezinová. Do sedmi skladeb nahrála trubku, saxofon a dechový syntezátor Andrea Tomečků.
Yasha 96
- Název alba: E/DM
- Label: Launderette Records
- Vydání: 4. listopadu 2025
Jáchym Kovář aka Yasha 96 je producent a songwriter, který v současnosti žije v Berlíně. Dosud vydal tři alba. Druhá deska Filip, vydaná před dvěma lety, získala nominace na ceny Apollo v kategoriích Album roku a Singl roku.
Nejnovější studiové album E/DM obsahuje deset skladeb a na ploše jednatřiceti minut se noří do ravové estetiky nultých let a syrové energie post-punku.
Samotný název ukrývá zkratku „Enjoying / Destroying Myself“, která naznačuje, že po euforii přicházejí i bolestivá probuzení a vynořující se traumata z dětství.
„Deska je o procházení si určitým obdobím. Světem parties, temných míst a pocitu úniku. Postupně deska směřuje k pojmenování konkrétního problému, který v člověku tenhle únikový stav vyvolává, a k uvědomění si toxických způsobů, jakými se snaží léčit vlastní traumata,“ popisuje umělec.
Nahrávání probíhalo mezi Prahou a Berlínem, producentsky se na albu podíleli Jakub Svoboda (Purpl Boi) a Matěj Soukup (Under My Pillow).
Šimon Bilina
- Název alba: Severní album
- Label: Supraphon
- Vydání: 20. března 2026
Šimona Bilinu zná televizní publikum například z role Adama „Haďáka“ Hrušky v seriálu ZOO. Paralelně k herectví ale dlouhodobě buduje také hudební cestu. Ještě před debutem na sebe upozornil spoluprací s Davidem Stypkou v duetu Nebreč (vítěz v anketě Žebřík 2024) a charitativní písní Obijmy s Jitkou Čvančarovou.
Severní album obsahuje deset skladeb o celkové délce čtyřiatřiceti minut a představuje osobní výpověď o hledání směru v době, která jej často sama postrádá. Propojuje přímočaré i niterné polohy a tematicky stojí na symbolice „severu“ jako směru, jenž člověka vede vzhůru – ke světlu, klidu a odpovědnosti. Hudebně osciluje mezi groovem, energií a intimní, až meditativní rovinou.
„Je to o propouštění všeho, co člověka brzdí a zbytečně strachuje. Jde o poděkování životu, že vůbec jsem naživu, že to opravdu cítím a život miluju s jeho těžkostma, ze kterých vlastně čerpám nejvíc,“ komentuje Bilina.
Inspirací k tvorbě mu je i severoamerická spiritualita Odžibwe. „Mají sedm směrů, které vedou do středu. Tohle je první ze sedmi alb, Tohle vede k Slunci, protože Slunce v podstatě všechno stvořilo. Vede do Zdroje i z něj. Prostě zpátky domů,“ popisuje umělec. Na autorské stránce se podíleli Jan Vávra (texty) a producentské duo Lukáš Chromek a Jan Uvira.
Nedávno vydané singly
Nežfaleš
- Název alba: Dávka štěstí
- Label: Existence Ztracený Records
- Vydání: 9. února 2026
Pražská punkrocková kapela okolo frontmana a textaře Radka Šedivého se po pěti letech vrací s devátou deskou. „Materiál na album vznikal zhruba tři roky a natáčelo se tentokrát na dvě etapy, na podzim 2024 a na podzim 2025. Přišlo nám fajn zkusit zakonzervovat písničky, které máme připravené, hned v době jejich vzniku a nečekat další řádku měsíců, než dáme desku do kupy celou,“ popisuje Šedivý.
Dvanáct skladeb na ploše šestatřiceti minut nabízí to, na co jsou fanoušci kapely zvyklí. Texty se dotýkají například prostředí čerpacích stanic nebo nostalgie devadesátých let, které se mísí s lehce apokalyptickou vizí současnosti.
Na albu kapela spolupracovala s producentem Janem Balcarem, s nímž je spojena už od roku 2008. Limitovaná vinylová edice se vyprodala během dvaceti minut v předobjednávkách. Album vyšlo krátce před velkým jarním turné se spřátelenými kapelami The Fialky a Totální Nasazení.
Nerost
- Název alba: Poslední piknik
- Label: Nezávislé vydání
- Vydání: 24. února 2026
Folkové trio Nerost staví svou hudbu na mantrickém minimalismu akustické kytary a výrazné dynamice, která se přelévá od tiché intimity až k post-rockové gradaci.
Drhnoucí akordeonový proud místy působí drásavě, pulzující kontrabas udává rytmus. Skladby oscilují mezi janotovským minimalismem (Šeříky), atmosferickým ritual-folkem (Rosendorf), folkovou písní (R9898) a post-rockem (Ostrovy).
Album vzniklo na jaře loňského roku v Tropical Cell studiu u Lukáše Poláka. Kapela pracovala s živým zvukem, který vychází ze společného nahrávání většiny materiálu, a doplnila jej o detailní a jemné aranže. Na nahrávce se objevují hosté jako houslista Martin Rexa, hráčka na niněru Noemi Valentíny nebo bubeník Václav Šafka.
Deska vyšla vlastním nákladem na kazetách v DIY kartonových obalech, o mastering se postaral Jan Šamánek.
Písně jsou dostupné pouze na Bandcampu, zatím bez doprovodného videoklipu.
LOMOZ
- Název alba: Tvůj tygr
- Label: Nezávislé vydání
- Vydání: 9. října 2025
Lomoz znamená velký hluk, rámus, zároveň je to ale také název pražské pětičlenné kapely, která vznikla před čtyřmi lety. Pohybuje se na pomezí art-rocku, psychedelie a avantgardy, přičemž důležitou roli hraje improvizace, zejména při živých vystoupeních.
Po debutovém EP Hmyzí Rapsodie z roku 2022 vydala kapela několik singlů, na konci loňského roku přišla s albem obsahujícím osm skladeb o celkové délce dvaačtyřiceti minut. Inspirací se stala novela Tracyho Tygr od Williama Saroyana. „Opouštíme vážná hmyzí blues a přinášíme veselé písničky plné alegorických textů o zvířátkách a nekončících kytarových sol,“ komentují členové kapely.
Desku rámuje trojdílná skladba Tři Citronky, která zpracovává známou českou odrhovačku. Videoklip k písni minus kombinuje animaci se záběry z pražských ulic a hlavního nádraží. „Píseň a animace jsou propojeny tématem hledání místa v umělecké komunitě, přičemž zároveň zkoumají touhu po slávě a skutečnost, že tato touha často vede ke ztrátě vlastního autentického a originálního uměleckého pohledu a stylu,“ dodává kapela.
Indiga Muse
- Název alba: Auto-Genesis
- Label: Studio Na Klinku
- Vydání: 28. února 2026
Indiga Muse je čtyřčlenný alt-popový projekt v čele se zpěvačkou Indigo. Ve své tvorbě propojuje dívčí sbory a dramatické soundtrackové prvky s jemným jazzovým nádechem.
Na svém prvním EP spolupracovala s Josefinou Dusk, s novou přichází po dvou letech. Novinka obsahuje pět skladeb o celkové délce patnácti minut a oproti debutu rozšiřuje zvuk o živé bicí, další nástroje i experimentálnější zvukové vrstvy, které dávají nahrávce větší prostor.
Album čerpá inspiraci ze slovanské mytologie i okrajové popové estetiky. Například skladba Ave Atque Vale vychází z více než dva tisíce let staré básně, která pojednává o posledním rozloučení s mrtvým bratrem. „Věta ave atque vale mi zní v hlavě asi deset let, tak si teď vysloužila svůj vlastní song. V překladu to znamená goodbye and farewell a hrozně se mi to líbí. Nějak se to dotýká něčeho mého uvnitř. Tenhle song je prostě sbohem všem mrtvým bratrům, ať už si pod tím člověk představí cokoliv,“ komentovala zpěvačka.
Album vznikalo ve spolupráci s producentem a pianistou Vojtěchem Kosekem, bubeníkem Martinem Kábrtou a kytaristou Danem Hrdličkou.