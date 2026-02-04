Deset českých alb, která v posledních měsících vyšla a neměla by zapadnout

Obsah
Josefina Dusk
- Název alba: Méh₂tēr
- Label: Studio Na Klinku
- Vydání: 30. prosince 2025
Zpěvačka a producentka Josefína Dusk, původem z Tábora, patří k nejvýraznějším postavám současné alternativní scény.
Její nové album vznikalo na půdě venkovského domu. „Není to dokonale akusticky ošetřený prostor, občas se do nahrávky může dostat bečení ovcí, kdákání slepic nebo hlášení z obecního rozhlasu zvenčí, ale to nevadí,“ říká Dusk.
Na osmi skladbách o celkové délce šestadvaceti minut se promítá zkušenost těhotenství, porodu a mateřství. Hudebně se deska pohybuje na pomezí sentimentálních techno balad, bublajících acidových hymnů a lehce vychýleného lo-fi bedroom popu.
Dusk při tvorbě vycházela z otázek, zda jsou matky kmenové bohyně plodnosti, nebo jen továrny na lidi. Očekává se od nich naplnění archetypu, nebo zachování vlastní identity?
Na skladbě Smoob hostuje rapper Cringe Prince.
Pivoňka
- Název alba: Co se stalo na obloze nikomu neřeknem
- Label: Korobushka records
- Vydání: 10. prosince 2025
Lenka Zbořilová se vrací na hudební scénu s českými texty v novém projektu Pivoňka. Sedmnáct mikropříběhů se na ploše devětatřiceti minut noří do snových obrazů, nejistot, měst i příběhů lidí z okolí autorky.
„Trvalo mi týdny najít zvuk, který jsem si představovala, až jsem do ruky vzala svoji vůbec první elektrickou kytaru za pár korun, která mi určila zvuk demo verzí. Pak následovalo převážení studia mezi Veselím nad Moravou, Hradcem nad Svitavou, Ostravou, Černým Mostem a Žižkovem v Praze. Bylo to extrémně vyčerpávající, ale nic bych na tom neměnila,“ říká Zbořilová.
Lenka Zbořilová si prošla celým procesem od napsání písniček po finální mastering sama. Hudebně se na albu podíleli Zdeněk Lichnovský (Lichnovský), Dominik Zezula (post-hudba), Linda Wojnarová a Beáta Majtanová (Buchty/nouze), Orel (Planety), Michal Zlatkovský, Žofie Tůmová a Zdeněk Kosík (Zdena).
Teige
- Název alba: Květiny nonstop
- Label: Bad Names
- Vydání: 14. listopadu 2025
Kapela je nominována na cenu Vinyla v kategorii Objev a vystoupí na slavnostním vyhlášení 13. března v Archa+.
Květiny nonstop je debutová deska alternativně-popové kapely Teige, původem z Kutné Hory, která v současnosti působí v Praze. Zakládajícími členy jsou Adam a Veronika Sirotkovi, sestavu doplňuje vokalistka a klávesistka Dominika Albrechtová.
Výchozí inspirací pro kapelu byla síť nikdy nezavírajících pražských květinářství. České texty doprovází melancholický zvukový projev, v němž se mísí syntezátorové plochy s kytarovými linkami a výrazným ženským vokálem. Na albu se promítají témata pozdního dospívání, očekávání od života mimo rodné maloměsto, opakující se vztahová přání, snové a utopické dálky i návraty domů a prostor bezpečné intimity.
Z celkem deseti skladeb rozprostřených do sedmatřiceti minut se tematicky vymyká singl Oswald a coververze československého hitu Hvězda na vrbě, který Teige upravili do vlastní podoby.
Bicí na desku nahrál Jakub Švejnar. Na albu se producentsky podílel Tomáš Havlen z kapely Post-hudba, který se postaral i o mix, master alba zpracoval Tomáš Karásek (Gaex).
Cermaque
- Název alba: Společný jmenovatel
- Label: Indies Scope
- Vydání: 31. října 2025
Na svém třináctém albu představuje Jakub Čermák třináct skladeb o celkové délce 47 minut, v nichž zkoumá, co máme jako lidé navzdory odlišnostem a konfliktům společného.
Milostná vyznání se tady přirozeně proplétají s reflexemi aktuálních politických, vojenských i sociálních krizí. Stojatou vodu strachu v jejich meandrech přitom rozhýbává neustávající proud naděje.
„Prvotním impulsem k albu bylo zamilování se na podzim roku 2024, ale písničky do sebe rychle začaly nasávat i světové dění – opětovný vzmach nacionalismu a šovinismu, válku na Ukrajině či masové vraždění civilistů v Gaze,“ vysvětluje Čermák.
Pokud má v proměnlivém světě existovat nějaká konstanta, je to pro něj právě láska. „Jakkoliv v její konkrétní praxi jsem sám povětšinou nemehlo,“ dodává autor.
Základ desky a jednoduché melodické motivy Čermák nahrál v pokojíčku své dcery, s nimiž následně objížděl přátele od Paříže po Zlín a nechával je části aranží přehrávat na skutečné nástroje.
„Vše jsem pak znovu shromáždil doma, intuitivně rozstříhal a průběžně prošpikoval plejádou zvuků vysvobozených z různých nástrojů, hraček a kuchyňského náčiní, které jsem vyhrabal doma,“ popisuje umělec. Mix a master následně dokončil zvukař a producent Ondřej Ježek ve studiu Jámor.
Veru Linhartová
- Název alba: ÆON
- Label: Indies Scope
- Vydání: 24. října 2025
Křest desky
Houslistka, skladatelka a zpěvačka Veru Linhartová představuje debutové sólové album ÆON.
Emotivní nahrávka otevírá osobitý hudební svět na pomezí folku, ambientu, elektroniky a komorní hudby. Tematicky se soustředí na životní cykly, vztahy, mateřství, ztráty i hluboké vnitřní proměny.
Umělkyni mohou posluchači znát také například z kapely Zvíře jménem podzim, z jeviště Cirk La Putyka nebo z kapely Vesna, se kterou dočasně vystupuje.
„Jako houslistka jsem většinou odkázaná na spolupráci s dalšími hudebníky. Těch krásných spoluprací bylo mnoho a každá z nich mi přinesla velkou zkušenost. Čím dál víc se ve mně ale prohluboval pocit vytvořit něco vlastního. Svůj hluboko ponořený prostor, kde budu moci plout ve svých obrazech a mluvit svým jazykem. Bez kompromisů,“ vysvětluje Linhartová.
Samotný proces nahrávání začal v době, kdy Veronika ještě netušila, že je podruhé těhotná, přičemž poslední natáčecí den se odehrál na sklonku devátého měsíce. Producentem alba je Jan Čtvrtník, na vokálním vedení se podílela Ema Brabcová. Mix a master pak realizoval producent a zvukař Jan Balcar.
Nedávno vydané singly
Lichnovský
- Název alba: Pustim Mitski a zavřu se doma
- Label: Bad Names
- Vydání: 23. ledna 2026
Po debutové desce Ideálně napořád (2024) a několika singlech vydává Zdeněk Lichnovský nové album Pustim Mitski a zavřu se doma. Dvanáct skladeb ve čtyřiceti minutách je možné poslechnout si digitálně nebo na kazetách.
„Myslím, že celé album je vlastně o lásce ve všech jejích podobách. Před rokem a kus jsem přestal pít a obecně se toulat po nocích. Občas si člověk musí nějaké dveře zavřít, aby se mu otevřely jiné, že ano,“ komentuje Lichnovský.
Velká část materiálu vznikla v domácím prostředí. „Formovat se to začalo loni okolo ledna roku, kdy jsem byl měsíc zavřený doma a léčil se. Začal jsem hodně psát a hudebně experimentovat,“ dodal Lichnovský.
Bicí do písní nahrál Cyril Kaplan (Mutanti hledaj východisko, Vložte kočku a XadreX). „Cyrila jsem oslovil, on souhlasil a bez přípravy a po proposlouchání ve svém studiu v Libušíně nasázel bicí do všech písniček. To jsme pak postupně stabilizovali a občas normalizovali. Někde ale zůstal ten nejdivočejší přístup,“ říká Lichnovský.
Producentsky se na albu podílel Martin Nouza (Nevertouch), vokály a společnou skladbu přidala Lenka Zbořilová (Pivoňka). O mix se postaral producent a hudebník Tomáš Havlen (Post hudba), o mastering pak zvukový inženýr Tomáš Karásek (Gaex).
Kyšperský-Pilgr-Doubrava-Nikl
- Název alba: Chunta
- Label: Indies Scope
- Vydání: 23. ledna 2026
Martin Kyšperský a Aleš Pilgr (Květy), Marek Doubrava (Hm…) a výtvarník a hudebník Petr Nikl vydali společné album Chunta.
Z alba na první poslech číší spontánní radost z tvorby. Čtveřice výrazných osobností české hudební scény se setkala před Vánoci 2024 na chatě v Jimramově na Vysočině. Společně bydleli, vařili a nahrávali vše, co během improvizací vzniklo. Tak vznikl základ písní.
„Neměli jsme vůbec nic připraveného. Improvizovali jsme na různá schémata, nálady a styly, až jsme najednou měli základy písniček,“ vzpomíná iniciátor projektu Martin Kyšperský.
Deska obsahuje dvanáct skladeb rozprostřených do třiačtyřiceti minut. Texty pracují s obrazností, absurditou i křehkostí. Objevují se motivy lásky, paměti, těla, úzkosti i konce světa. Často se v nich potkává lehkost s tíhou, poezie s groteskou. Vedle kytar, kláves a bicích v nahrávkách zaznívá banjo, foukací harmonika, bisernica, buzuki, autoharfa nebo waterphone.
Album kvarteto dokončilo v závěru loňského roku, mix a mastering následně obstaral zvukař a producent Broněk Šmid.
Pan Lynx
- Název alba: Odvrácená strana lesa
- Label: Digiton Music
- Vydání: 22. listopadu 2025
Pan Lynx, alter ego hudebníka Michala Skořepy, se po dvou letech vrátil na scénu s druhou polovinou debutu Kdo se bojí, musí do lesa. Nové album Odvrácená strana lesa představuje další výlet do temnoty, respektive metaforického lesa, v němž autor zkoumá vnitřní strachy a odhaluje iluze.
„Nejsem hudební matematik ani logik. Nechávám ze sebe hudbu spontánně, pudově vyletět a starám se o to, aby ten proud byl čistý. Vznikají tak zajímavé symetrie,“ komentuje umělec.
Devět skladeb o celkové délce devětatřicet minut staví posluchače tváří v tvář vlastnímu nitru. „Mám rád lichá čísla, devět je hezké číslo. Můj syn se narodil devátého devátý a zároveň obě moje desky obsahují devět skladeb,“ dodává Skořepa.
Album si získalo výraznou pozornost kritiky a je nominováno na cenu Anděl v kategorii Rock. Hudební magazín musicserver.cz jej zařadil na sedmé místo mezi dvaceti nejlepšími domácími deskami roku 2025.
Michala Skořepu mohou posluchači znát z minulosti například z kapely Stroy či muzikálu Jesus Christ Superstar v Hudebním divadle Karlín, kde ztvárnil dvojroli Ježíše a Jidáše. Jako hudební producent je podepsán pod deskami řady českých kapel a stojí také za více než stovkou hudebních videoklipů.
Většinu písní na albu Odvrácená strana lesa nahrál Skořepa sám, v některých skladbách se objevují členové kapely Pan Lynx a hostující hudebníci. Mezi nimi například Roman Holý nebo producent a multiinstrumentalista Alain Johannes.
Ida the Young
- Název alba: Tell Me When You Pass the Sun
- Label: Korobushka Records
- Vydání: 5. listopadu 2025
Lava Song, Shine On Me, Ghost
Koncerty
2. dubna: Alterna (Brno)
30. května: Prostor 1415 (Strakonice)
Plzeňsko-pražská kapela Ida the Young po dvou EP a několika singlech vydala debutové album.
Devět skladeb v pětačtyřiceti minutách nabízí spoustu kontrastů: „Na novém albu jsme se jednak snažili propojit různé polohy, které jsme vystřídali na minulých nahrávkách, a zároveň zaznamenat energii aktuální sestavy, ve které jsme našli rovnováhu jak tvůrčí, tak hráčskou,“ shrnuje okolnosti vzniku multiinstrumentalista Pavel Kielberger, který zároveň stojí za mixem a elektronickými momenty alba.
Tell Me When You Pass the Sun je první studiovou nahrávkou pětice, která za poslední dva roky odehrála více než 150 koncertů na domácích i zahraničních pódiích. Album si vysloužilo nominace na Desku roku v cenách Vinyla a Apollo a objevilo se i mezi nominovanými na Ceny Anděl, konkrétně v kategoriích Objev roku a Alternativa a elektronika.
Texty napsala zpěvačka britského původu Iris Hobson-Mazur. Podle jejích slov „se pohybují na hranici mezi tím, co je pro ni intimní a osobní, a úplnou fantazií“.
Album tvořené skladbami posbíranými za několik let si kapela produkovala svépomocí, k nahrávání ale přizvala rakouského multiinstrumentalistu Juliana Werla (Nichi Mlebom). „Většina alba vznikla během dvou nahrávacích týdnů v jeho brněnském studiu,“ říká zakládající člen Marek Koliha.
Kvítek
- Název alba: Konec světa
- Label: Butterclub
- Vydání: 1. října 2025
Kvítek, vlastním jménem Vítek Paulík, je absolventem zvukové tvorby na FAMU. Na hudební scéně se pohybuje už poměrně dlouhou dobu, dříve vystupoval pod pseudonymem Fadex, jehož nejúspěšnější skladby mají na Spotify okolo milionu přehrání.
„Dělat umění je pro mě hledat něco novýho. Přišel jsem na to, že to chci dělat tak pro sebe, ze sebe, vždycky když to začalo být populární, tak jsem šel od toho, nechtěl jsem se zaseknout,“ komentuje Kvítek.
Poslední album Konec světa obsahuje třináct skladeb a má celkovou délku osmadvaceti minut. Ústředním tématem je proměna a transformace. „Všichni kolem mě i já jsem zažíval docela šílený věci ohledně psychického zdraví, hledání se a smrti,“ říká Paulík. Nahrávky se však postupně vzdalují od chaosu a bezmoci a míří směrem ke znovuzrození a naději.
O veškerou práci na albu, nahrávání, produkci, mix i mastering, se Kvítek postaral sám. „Trvalo to asi tři měsíce a pak už jsem se toho chtěl zbavit,“ dodává umělec.