RECENZE: Demi Lovato se znovu nadechla, čistá, silná a sebejistá

Její osobní lapálie prosvištěl nejeden bulvár i seriózní tisk/web, čili jen stručně a pro pořádek: účinkování v televizním filmu Camp Rock po boku Jonas Brothers, bulimie, sebepoškozování, deprese, chlast, sliby, že už bude čistá, znovu chlast, drogy, předávkování se...

Dost na jeden teprve osmadvacetiletý lidský život. V současnosti je ale Demi Lovato podle všeho v pořádku a jak naznačuje nové album, umělecky silná a sebejistá. Na úvod alba zařadila silně osobní, autobiografickou píseň Anyone, kterou zazpívala živě na loňském udílení cen Grammy.

Další dvě písničky Dancing With The Devil a ICU (Madison’s Lullaby), věnovaná Demiině nevlastní sestře Madison, jsou podobně komorní a tvoří jakousi volnou trilogii, předkrm před hlavním chodem.

Následuje krátké mluvené intro a pak už deska doopravdy začíná písní The Art Of Starting Over. Zní svěže a lehce, Lovato zpívá uvolněně, celé to má vyloženě pozitivní náladu. Prvotřídní ukázka skvěle zprodukované popové písničky, podobně jako následující Lonely People s hymnickým, ale ne křiklavým a vlezlým refrénem. The Way You Look At Me se vrací k baladickému tónu prvních tří skladeb, stojí na zvuku akustické kytary a Demiině procítěném zpěvu.

I v dalších skladbách se Demi Lovato ohlíží za svým dosavadním životem a snaží se ho nějak uchopit, popsat, vyrovnat se s ním. V duetu se Samem Fischerem What Other People Say zpívá „volávala jsem každou neděli mámě/aby věděla, že její milovaná není daleko/ale teď jsem v prdeli v L. A./protože dbám moc na to, co říkají ostatní lidé.

Dancing With The Devil... The Art Of Starting Over Demi Lovato Hodnocení­: 75 %

V Carefully touží po blízkosti milovaného člověka, zároveň ho ale nabádá, aby k ní přistupoval opatrně. A v lahodně zpěvné a průzračné Kind Of Lover I Am se laškovně vyzpívává z toho, že je jí vlastně celkem fuk, dá-li své srdce muži, nebo ženě. Demi Lovato se tohle album zkrátka podařilo, prakticky každá skladba je něčím jedinečná, jednak sama o sobě, jednak jako součást celku, který drží pohromadě. Což u dnešních popových desek, zaměřených hlavně na singly, nebývá pravidlem. Zvukově je to pestrá nahrávka s občasným pomrknutím k tomu, co dělá „konkurence“. V odsekávané My Girlfriends Are My Boyfriends Demi zní trochu jako Billie Eilish.

Několikrát s chutí vyslechnuto, shrnuto a sečteno – velmi dobrá práce a pro Demi Lovato tuze potřebné nadechnutí ke světlejším zítřkům.