RECENZE: Def Leppard stále hrají fortelný, gentlemansky uhlazený rock

Americká rocková kapela Shinedown se po deseti letech vrací do Prahy v rámci Planet Zero World Tour. Zahraje 21....

Zemřel baskytarista Alec John Such, zakládající člen kapely Bon Jovi

Ve věku 70 let zemřel Alec John Such, bývalý baskytarista kapely Bon Jovi. Na svém Twitteru to oznámila sama skupina....