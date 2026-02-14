GLOSA: Před třiceti lety se rockoví klasici Deep Purple opět volně nadechli

Poprvé se na ní totiž v řadách kapely představil nový kytarista Steve Morse, který nahradil ikonického a pro část milovníků Deep Purple nepostradatelného Ritchieho Blackmorea. Jak to dopadlo, už víme zmíněných třicet let. A kdo si podobně jako já, u příležitosti kulatého výročí, desku znovu několikrát poslechl, musel konstatovat, že kapela nahrála vynikající album, které navíc obstálo i ve zkoušce času.
Američan Steve Morse britským rockovým klasikům pomohl hned na několika frontách. Nešlo jen o to, že to byl znamenitý hráč a skladatel – logicky, jinak by si ho kapela formátu Deep Purple nevybrala – ale po náladové, vrtošivé a nedůtklivé primadoně jménem Blackmore do kapely přibyl usměvavý a už od pohledu sympatický pohodový chlapík, s nímž se pánům Ianu Gillanovi, Jonu Lordovi, Rogeru Gloverovi a Ianu Paiceovi vrátila radost ze společného hraní. Dusná atmosféra, v níž Deep Purple ještě s Blackmorem natáčeli předchozí desku The Battle Rages On..., byla zapomenuta. Purpendicular zní svěže, uvolněně, radostně a je od začátku do konce plná výborných písniček.
Steve Morse se uvede se vší parádou už v úvodní Vavoom: Ted The Mechanic, přičemž okamžik, na který všichni kovaní znalci Deep Purple čekali se zbystřenou pozorností, nastane těsně před druhou minutou, kdy se ozve první kytarové sólo. Steve Morse hraje samozřejmě jinak než Ritchie Blackmore, je zemitější a v jeho stylu je slyšet průprava z jazzu a fusion. To vše je jenom ku prospěchu věci, bylo by pošetilé, kdyby se Morse snažil napodobovat barokně ornamentální a klasickou hudbou ovlivněnou kytarovou hru svého předchůdce.
Po razantním otevíráku přichází první vrchol alba – skladba Loosen My Strings. V ní dominuje především úžasně chytlavá baskytarová linka Rogera Glovera a nádherná melodie v refrénu. Dalším zlatým hřebem desky je píseň Sometimes I Feel Like Screaming, která po klidném, ztišeném úvodu pozvolna graduje a naplno udeří ve skvostném refrénu. I v ní, jakož i na mnoha dalších místech desky, je jasné, že Steve Morse byl pro další fungování Deep Purple klíčová osobnost.
Purpendicular obsahuje dvanáct skladeb na ploše něco málo přes hodinu, ale dodnes na ní nenalézám moment, který bych vystřihl či oželel. A když dohraje, pouštím ji automaticky znovu.