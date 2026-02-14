GLOSA: Před třiceti lety se rockoví klasici Deep Purple opět volně nadechli

Jindřich Göth
  15:00
Před třiceti lety, přesně 5. února 1996, vydala britská hardrocková kapela Deep Purple patnácté studiové album s názvem Purpendicular. Byla to v kontextu její diskografie velmi důležitá a fanoušky napjatě očekávaná deska.
Deep Purple na tiskové konferenci, kde poprvé představili nového kytaristu...

Deep Purple na tiskové konferenci, kde poprvé představili nového kytaristu Stevea Morse (druhý zprava). | foto: Profimedia.cz

Z původní sestavy Deep Purple zbyli tři členové, mezi nimi basák Roger Glover....
Své umění předváděl po celý večer kytarista Steve Morse
Rokeři to i po letech pořádně rozjeli
Deep Purple
43 fotografií

Poprvé se na ní totiž v řadách kapely představil nový kytarista Steve Morse, který nahradil ikonického a pro část milovníků Deep Purple nepostradatelného Ritchieho Blackmorea. Jak to dopadlo, už víme zmíněných třicet let. A kdo si podobně jako já, u příležitosti kulatého výročí, desku znovu několikrát poslechl, musel konstatovat, že kapela nahrála vynikající album, které navíc obstálo i ve zkoušce času.

Američan Steve Morse britským rockovým klasikům pomohl hned na několika frontách. Nešlo jen o to, že to byl znamenitý hráč a skladatel – logicky, jinak by si ho kapela formátu Deep Purple nevybrala – ale po náladové, vrtošivé a nedůtklivé primadoně jménem Blackmore do kapely přibyl usměvavý a už od pohledu sympatický pohodový chlapík, s nímž se pánům Ianu Gillanovi, Jonu Lordovi, Rogeru Gloverovi a Ianu Paiceovi vrátila radost ze společného hraní. Dusná atmosféra, v níž Deep Purple ještě s Blackmorem natáčeli předchozí desku The Battle Rages On..., byla zapomenuta. Purpendicular zní svěže, uvolněně, radostně a je od začátku do konce plná výborných písniček.

Podivný zvuk, či střelba na koncertě? Deep Purple znovu vydali legendární živé album

Steve Morse se uvede se vší parádou už v úvodní Vavoom: Ted The Mechanic, přičemž okamžik, na který všichni kovaní znalci Deep Purple čekali se zbystřenou pozorností, nastane těsně před druhou minutou, kdy se ozve první kytarové sólo. Steve Morse hraje samozřejmě jinak než Ritchie Blackmore, je zemitější a v jeho stylu je slyšet průprava z jazzu a fusion. To vše je jenom ku prospěchu věci, bylo by pošetilé, kdyby se Morse snažil napodobovat barokně ornamentální a klasickou hudbou ovlivněnou kytarovou hru svého předchůdce.

Po razantním otevíráku přichází první vrchol alba – skladba Loosen My Strings. V ní dominuje především úžasně chytlavá baskytarová linka Rogera Glovera a nádherná melodie v refrénu. Dalším zlatým hřebem desky je píseň Sometimes I Feel Like Screaming, která po klidném, ztišeném úvodu pozvolna graduje a naplno udeří ve skvostném refrénu. I v ní, jakož i na mnoha dalších místech desky, je jasné, že Steve Morse byl pro další fungování Deep Purple klíčová osobnost.

Purpendicular obsahuje dvanáct skladeb na ploše něco málo přes hodinu, ale dodnes na ní nenalézám moment, který bych vystřihl či oželel. A když dohraje, pouštím ji automaticky znovu.

Vstoupit do diskuse

Plachá filmová hvězda. Jak šel čas s Janou Brejchovou

Nejčtenější

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Zemřela herečka Jana Brejchová, hvězda s přezdívkou česká Bardotka

Jana Brejchová

Plachá, křehká, líbezná dívenka, z níž vyrostla hvězda mezinárodního formátu. Taková byla Jana Brejchová, která zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let. Hereččino úmrtí potvrdila pro iDNES.cz její...

Zemřel americký herec James Van Der Beek, bojoval s rakovinou

James Van Der Beek v Los Angeles (18. listopadu 2024)

Zemřel americký herec James Van Der Beek známý například rolí Dawsona Leeryho v teenagerovském seriálu Dawsonův svět. Předloni v listopadu oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina tlustého střeva...

OBRAZEM: Jana Brejchová na plátně diváky přitahovala, dojímala i bavila

Film Noc nevěsty zastupoval Československo na filmovém festivalu v Benátkách....

Ve věku 86 let zesnulá herečka Jana Brejchová okouzlovala diváky šarmem, krásou a samozřejmě i mnoha polohami hereckého umu. Dokázala být křehce okouzlující, zasněná, ale i rázná. Řadíme ji spíše...

KVÍZ: Major Šebek, poručík Troník, Nikola Šuhaj. Jak dobře znáte filmy Miroslava Donutila?

Hostem pořadu Rozstřel je herec Miroslav Donutil.

Major Šebek z Pelíšků, sepisující děckám jídelníček, šišlající poručík Troník z Černých baronů, nadporučík Růžička z Tankového praporu, ale také Nikola Šuhaj, distingovaný právník doktor Ulrich z...

GLOSA: Před třiceti lety se rockoví klasici Deep Purple opět volně nadechli

Deep Purple na tiskové konferenci, kde poprvé představili nového kytaristu...

Před třiceti lety, přesně 5. února 1996, vydala britská hardrocková kapela Deep Purple patnácté studiové album s názvem Purpendicular. Byla to v kontextu její diskografie velmi důležitá a fanoušky...

14. února 2026

TELEVIZIONÁŘ: Michal Pavlíček, rockerská verze jubilanta očima kamaráda

Narozeninový koncert Michala Pavlíčka (28. ledna 2025, O2 universum, Praha)

Každá škola má své slavné absolventy. Pražské gymnázium Na Vítězné pláni zrodilo přátelství dvou vrstevníků, muzikanta Michala Pavlíčka a filmaře Michala Baumbrucka. Oba také vystudovali FAMU a teď...

14. února 2026

Seriálový Mozart s asijskými rysy? Ať Amadea klidně hraje třeba Marťan

Premium
Will Sharpe jako Amadeus

Přes čtyřicet let byl filmový Amadeus jenom jeden jediný: obdivovaný, osmioscarový, Formanův. Nyní přibyla britská minisérie, kterou do Česka přinesla streamovací služba SkyShowtime, a vyvolala...

14. února 2026

RECENZE: Divadelní Arabela v Hradci coby výpravný retro remake nemá konce

Královskou rodinu v Říši pohádek zděsily nové televizní verze dávných příběhů.

Uvádění filmů na divadle nemusí mít kasovní důvody ani vycházet z dramaturgicky cynické představy, že „divák stejně chce vidět jen to, co zná“. Mohou totiž nabídnout vděčné herecké příležitosti a...

14. února 2026  8:11

Dřív jsem myslel, že ve středověku byli lidé hloupější, ale není to tak, říká spisovatel

Premium
„Někteří kritici mi vytýkali, že moje postavy jsou parafrází na Jamese Bonda,...

Patří mezi nejpilnější české autory. Spisovatel František Niedl má na svém kontě na čtyřicet knih. A to si kdysi dal kvůli vážné nemoci víc než deset let pauzu. V románu Čekání na nekonečno připsal...

13. února 2026

Nicolas Cage se promění v temného Spider-Mana. Seriál bude mít dvě verze

Nicolas Cage v seriálu Spider-Noir

Po Maguireovi, Garfieldovi a Hollandovi se dalším pavoučím mužem stane léty ošlehaný Nicolas Cage. Postavě Spider-Mana Noira už propůjčil svůj hlas v oscarovém animovaném snímku Spider-Man: Paralelní...

13. února 2026  15:45

RECENZE: Čeští filmaři mohou Slovákům jejich Potopu jenom tiše závidět

80 % Premium
Z filmu Potopa

Můžeme se stokrát utěšovat, že malé zázraky jako novinka kin Potopa vznikly i díky českému koprodukčnímu vkladu, ale pravda je neúprosná. Příběh o volbě mezi snem a povinností, který jako celovečerní...

13. února 2026

Scorsese je v Praze, kde natočí nový film. V metropoli se objeví i DiCaprio či Lawrence

Leonardo DiCaprio v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)

Režisér Martin Scorsese a herec Leonardo DiCaprio míří do Prahy. V hlavním městě budou společně natáčet film What Happens At Night, v němž kromě jmenované hvězdy budou hrát Jennifer Lawrence,...

13. února 2026  12:30

RECENZE: Láska mezi kapkami krve. Deska Charli xcx bolí na těle i na duši

Souběžně s premiérou filmu Bouřlivé výšiny vyšlo album Wuthering Heights...

Souběžně s premiérou filmové adaptace klasického románu Emily Brontëové Bouřlivé výšiny (česky též jako Na Větrné hůrce) vyšlo album Wuthering Heights zpěvačky Charli xcx s doprovodnými skladbami....

13. února 2026  11:30

Brněnské Divadlo Bolka Polívky zahraje v Praze. Uvede novinku Anděl v lihu

Bolek Polívka v inscenaci Anděl z lihu

V pražském Divadle Bez zábradlí vystoupí v pátek brněnské Divadlo Bolka Polívky. Poprvé v Praze uvede novou hru Anděl v lihu, která je poctou zesnulému herci Jiřímu Pechovi. Její premiéra se...

13. února 2026  10:22

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Lidská zoo s herci, boxery a gospelem. Můj největší divadelní počin, říká režisér Tauš

Divadelní představení HUMAN ZOO – Gospelová Anarchie v Nové Spirále pražského...

Čtyřicet zcela odlišných performerů, čtyřicet identit a energií. Divadelní představení HUMAN ZOO – Gospelová Anarchie pod taktovkou režiséra Viktora Tauše servíruje velkou, barevnou a hlasitou show s...

13. února 2026

Začal filmový festival Berlinale, Zlatého medvěda převzala Yeohová

Zlatého medvěda za celoživotní dílo na festivalu Berlinale převzala malajsijská...

Slavnostně začal ve čtvrtek večer v Berlíně 76. ročník mezinárodního filmového festivalu Berlinale. Zlatého medvěda za celoživotní dílo převzala malajsijská herečka Michelle Yeohová. Až do 22. února...

13. února 2026  6:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.