Podivný zvuk, či střelba na koncertě? Deep Purple znovu vydali legendární živé album

Záznam Made in Japan, pořízený na koncertech v Ósace a v Tokiu v roce 1972, představuje ryzí a strhující proud energie a muzikantské virtuozity. Klasická sestava Ian Gillan (zpěv), Ritchie Blackmore (kytara), Roger Glover (baskytara), Jon Lord (klávesy) a Ian Paice (bicí) se v té době nacházela na absolutním vrcholu sil.
Díky účelnému využití v seriálu se zmíněná skladba Running Up That Hill v roce 2022 po 37 letech od vydání znovu dostala na špičky hitparád a podobně tomu bylo i v případě skladby od Metalliky. Nyní jsou tedy na řadě Deep Purple.