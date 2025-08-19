Podivný zvuk, či střelba na koncertě? Deep Purple znovu vydali legendární živé album

Obal LP původního vydání živáku Made in Japan britských Deep Purple | foto: Profimedia.cz

Jindřich Göth
  14:00
Existuje několik rockových koncertních alb, z jejich drážek vyzařuje něco magického. Jedním z takových je dvojalbum Made in Japan britské skupiny Deep Purple. Aktuálně je znovu na pultech v novém remixu od zvukového a produkčního mistra Stevena Wilsona.

Záznam Made in Japan, pořízený na koncertech v Ósace a v Tokiu v roce 1972, představuje ryzí a strhující proud energie a muzikantské virtuozity. Klasická sestava Ian Gillan (zpěv), Ritchie Blackmore (kytara), Roger Glover (baskytara), Jon Lord (klávesy) a Ian Paice (bicí) se v té době nacházela na absolutním vrcholu sil.

Díky účelnému využití v seriálu se zmíněná skladba Running Up That Hill v roce 2022 po 37 letech od vydání znovu dostala na špičky hitparád a podobně tomu bylo i v případě skladby od Metalliky. Nyní jsou tedy na řadě Deep Purple.

Vstoupit do diskuse

