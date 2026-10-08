Nelze samozřejmě čekat, že vás koncertní energie současných Deep Purple srovná se zemí. Kapela zná své možnosti, ví, co si může dovolit, kde přidat a kde si naopak v zákulisí během sólového okénka trochu vydechnout a nabrat sil. Z pohledu tělesa, jejímž čtyřem pětinám je okolo osmdesáti let (kytarista Simon McBride je ani ne padesátiletý „zajíc“), je to pochopitelné, ovšem spád koncertu samostatným kytarovým a dvěma klávesovými výstupy přece jen trochu trpěl.
Ian Gillan se sice v Praze představil ve velmi dobré formě, ale je jasné, že určité pasáže už zkrátka neodzpívá jako kdysi.