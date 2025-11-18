Hardrockoví aristokraté. Do pražské O2 areny zamíří kapela Deep Purple

Britští Deep Purple se 7. října 2026 vrátí do pražské O2 areny. Kapela, která zásadně ovlivnila vývoj hard rocku a proslavila se hity jako Smoke on the Water, Child in Time či Highway Star, nabídne průřez tvorbou napříč dekádami.
Společně s Led Zeppelin a Black Sabbath stáli Deep Purple u zrodu nejryzejšího hard rocku a spolu s nimi tvoří pomyslnou „svatou trojici“ žánru. Zatímco Led Zeppelin propojovali blues s monumentálními riffy a hřmotnou rytmikou a Black Sabbath rozdmýchávali temný oheň později nazvaný heavy metal, Deep Purple představovali vznešenější, až klasicistní tvář tvrdé hudby.

Ta se projevovala především v instrumentálních duelech kytaristy Ritchieho Blackmorea a hráče na Hammondovy varhany Jona Lorda. Oba patřili ke klasické sestavě, kterou dále tvořili zpěvák Ian Gillan, baskytarista Roger Glover a bubeník Ian Paice. Blackmore už v kapele dlouhá léta nepůsobí a Jon Lord zemřel v roce 2012. Sestavou Deep Purple nicméně prošla řada význačných hudebníků, mimo jiné Glenn Hughes, David Coverdale či Tommy Bolin.

Alba In Rock, Machine Head, Fireball, památný živý záznam Made in Japan nebo ve své době kontroverzní, dnes však ceněné Come Taste the Band patří k nezpochybnitelné klasice. Deep Purple jsou známí pracovitostí a poctivým přístupem, který jejich fanoušci dlouhodobě oceňují.

Podivný zvuk, či střelba na koncertě? Deep Purple znovu vydali legendární živé album

Od založení v roce 1968 nepřetržitě vydávají alba, jež se pravidelně umisťují na předních příčkách hitparád, a stále koncertují po celém světě. Jen za poslední dekádu prodali přes dva miliony desek a jejich poslední čtyři studiová alba obsadila v Německu první příčku prodejních žebříčků.

Zatím poslední album nazvané =1 vydali v roce 2024. Poprvé se na něm představil nový kytarista Simon McBride, který nahradil Stevea Morse poté, co ten v roce 2022 kapelu z osobních důvodů opustil. Morse působil v Deep Purple od roku 1994, kdy vystřídal Ritchieho Blackmorea, a stal se nejdéle hrajícím kytaristou v historii skupiny.

Vstupenky na pražský koncert Deep Purple budou v prodeji od 21. listopadu, ceny začnou na 1200 Kč.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

