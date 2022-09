Zpěvačka Debbi se vrátila na skok do češtiny, vzdává hold nejen manželství

„Před dvanácti lety, když jsem začínala, mi bylo řečeno, že v českém éteru není příliš poptávka po anglicky zpívaných věcech, takže jsem to zkusila s češtinou. Ta píseň se jmenovala Možná se mi zdáš, ale strašně jsem se s ní trápila a mořila. I když mi byla připravená, jak se říká, na míru, byla v tom hrozná křeč,“ svěřuje se Debbi. „Ona se ve finále ani moc nechytla a když jsem pak přišla s Touch The Sun, ukázalo se, že by angličtina zas tak velký problém být nemusela,“ dodává.

Několik podob lásky

Soužení se zpěvem v češtině Debbi objasňuje tím, že hodně dbá na výslovnost a frázování. „Nechci mít v textech moc dlouhých slov, moc souhlásek za sebou, zkrátka by neměly být moc zahuštěné a upovídané. Pak se mi totiž stává, že polykám koncovky, nedoříkávám slova a podobně. Toho jsem se u téhle nové písničky chtěla vyvarovat, takže jsem byla vůbec poprvé od začátku u toho, když vznikala, a přispěla jsem do ní svým dílem,“ říká zpěvačka.

V dobrým i zlým je podle jejích slov výsledek brainstormingu, jehož se kromě ní účastnili skladatel Jan Vávra a producent Ondřej Turták.

„Sedli jsme si k Jendovi do zkušebny a řešili jsme, o čem by ta písnička měla být. Dá se samozřejmě chápat jako mé vyznání lásky manželovi, ale zároveň je o lásce jako takové. Mateřské, sourozenecké, proto v klipu vystupují i moje máma a ségra. Nakonec jsme tu skladbu měli za sedm hodin hotovou, což je neuvěřitelné,“ říká Debbi.

Nechci zpívat banality

Nabízí se otázka, zda bude následovat album v češtině a zda je konec se zpěvem v angličtině. Na obojí vrtí nesouhlasně hlavou. „Angličtiny se vzdát nechci, ideální by pro mě bylo střídat oba jazyky. Zpívat anglicky s tím, že mám v repertoáru i několik skvělých skladeb v češtině,“ vysvětluje Debbi a dodává, že momentálně s oběma zmíněnými spolupracovníky připravuje EP s česky zpívanými věcmi.

„Doba je nakloněná spíš singlům a EP, tenhle formát je mnohem praktičtější. A tím, že chci být u vzniku nového materiálu a nechci si písničky brát od někoho z šuplíku, kdybychom točili komplet desku, celé by se to protáhlo. Chtěli bychom, aby to vyšlo do konce roku, ideálně před Vánoci. Ale ještě na tom musíme pořádně zapracovat.“ pokračuje Debbi.

„Jak už jsem řekla, v případě českých textů jsem na sebe mnohem přísnější, navíc nechceme dělat jen samé ploužáky, to by nikoho nezajímalo. A u rychlejších věcí si na výslovnost a frázování dávám ještě větší pozor. Samozřejmě mi jde taky o obsah, ve svých téměř třiceti letech nechci a nemůžu zpívat nějaké prázdné banality. Nebudou to samé love songy, ale skladby o věcech, které se nás dotýkají, obklopují nás a zajímají. A snad se dotknou i někoho dalšího,“ uzavírá.