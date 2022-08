VIDEO: Poprvé česky. Debbi se vdala a má novou písničku V dobrým i zlým

Je to už dvanáct let, co na sebe zpěvačka Debbi upozornila hitem Touch the Sun. Dnes je čerstvou novomanželkou a přichází s novou písní V dobrým i zlým, doprovázenou videoklipem. Jde o její první skladbu nazpívanou v češtině.