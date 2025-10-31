Davidu Stypkovi vyjde posmrtně nové album. Poslechněte si první ukázku

Novinka Opatruj. plynule navazuje na Stypkovu albovou trilogii Čaruj – neboj. - Dýchej, a to jak názvem, tak obsahem. Dvanáct dosud nezveřejněných písní připomíná výjimečnost zpěvákova podmanivého hlasu i mimořádnou sílu jeho nezaměnitelného autorského rukopisu, který uměl tnout do živého.
Skladby vznikaly v době, kdy hudebník se svou kapelou Bandjeez a producentem Martinem Ledvinou připravoval svou třetí řadovku Dýchej, která nakonec vyšla v září 2021 – osm měsíců po jeho skonu. Později byla Českou hudební akademií oceněna třemi soškami Anděla v kategoriích Album, Sólový interpret a Skladba roku (Farmářům).
„Při emočně vypjatém dokončování alba Dýchej jsme přihlíželi především na rozpracovanost nahrávek jednotlivých písní. Dokončili jsme ty, které byly nejdál. S odstupem času jsme ale zjistili, že doba sebou znovu trhla a přidala zbývajícím skladbám další rozměr. Usoudil jsem, že by byla velká škoda, kdybychom o nich nedali světu vědět,“ říká Martin Červinka, umělecký ředitel vydavatelství SinglTon.
Režie klipu k prvnímu singlu Už mě nesou se ujal Dan Svátek, autor filmů Úsměvy smutných můžu nebo Deník alkoholičky.
„Videoklip Už mě nesou je vlastně fragment z mého připravovaného celovečerního filmu o Davidovi. Roční práce na dokumentu byla jedna z mých nejintenzivnějších a nejsilnějších. Nikdy jsem se nedotkl života, a bohužel i tématu smrti, tak moc, jako při natáčení a střihu tohoto filmu. Každým dnem jsme s kolegy i díky jeho spolupracovníkům, přátelům a rodině víc a víc zjišťovali, jak výjimečným člověkem David Stypka byl,“ svěřuje se režisér.
Zmíněný dokumentární snímek Neboj, dýchej, čaruj bude mít v kinech premiéru v březnu 2026.
Hudební odkaz Davida Stypky si budou moci posluchači v následujících měsících připomenout hned několikrát. V lednu se uskuteční tři vzpomínkové koncerty k jeho poctě v ostravském Gongu a dvě vystoupení v pražském O2 universu. S kapelou Bandjeez a Janáčkovou filharmonií Ostrava, respektive Moravskou filharmonií Olomouc, vystoupí trojice interpretů, která měla ke zpěvákovi lidsky i umělecky velmi blízko – Ewa Farna, Kateřina Marie Tichá a Mirai Navrátil.