Davidu Stypkovi vyjde posmrtně nové album. Poslechněte si první ukázku

Autor:
  9:01
Po téměř pěti letech od předčasného odchodu písničkáře Davida Stypky se fanoušci dočkají nové desky s názvem Opatruj. Materiál pochází z archívu rozpracovaných písní a do finální podoby ho dotáhli členové Stypkovy kapely Bandjeez. Deska vyjde 7. listopadu a první klipová ochutnávka Už mě nesou je nyní k poslechu.
Písničkář David Stypka

Písničkář David Stypka | foto: Universal Music

Kapela Bandjeez
David Stypka při natáčení klipu k písni Kříž
David Stypka se stal sólovým interpretem roku (Ceny Anděl 2017)
David Stypka se svou kapelou Bandjeez v nahrávacím studiu
7 fotografií

Novinka Opatruj. plynule navazuje na Stypkovu albovou trilogii Čarujneboj. - Dýchej, a to jak názvem, tak obsahem. Dvanáct dosud nezveřejněných písní připomíná výjimečnost zpěvákova podmanivého hlasu i mimořádnou sílu jeho nezaměnitelného autorského rukopisu, který uměl tnout do živého.

Skladby vznikaly v době, kdy hudebník se svou kapelou Bandjeez a producentem Martinem Ledvinou připravoval svou třetí řadovku Dýchej, která nakonec vyšla v září 2021 – osm měsíců po jeho skonu. Později byla Českou hudební akademií oceněna třemi soškami Anděla v kategoriích Album, Sólový interpret a Skladba roku (Farmářům).

„Při emočně vypjatém dokončování alba Dýchej jsme přihlíželi především na rozpracovanost nahrávek jednotlivých písní. Dokončili jsme ty, které byly nejdál. S odstupem času jsme ale zjistili, že doba sebou znovu trhla a přidala zbývajícím skladbám další rozměr. Usoudil jsem, že by byla velká škoda, kdybychom o nich nedali světu vědět,“ říká Martin Červinka, umělecký ředitel vydavatelství SinglTon.

Smutné výročí. Ewa Farna či Mirai připomenou v O2 universu Stypkovy písně

Režie klipu k prvnímu singlu Už mě nesou se ujal Dan Svátek, autor filmů Úsměvy smutných můžu nebo Deník alkoholičky.

Videoklip Už mě nesou je vlastně fragment z mého připravovaného celovečerního filmu o Davidovi. Roční práce na dokumentu byla jedna z mých nejintenzivnějších a nejsilnějších. Nikdy jsem se nedotkl života, a bohužel i tématu smrti, tak moc, jako při natáčení a střihu tohoto filmu. Každým dnem jsme s kolegy i díky jeho spolupracovníkům, přátelům a rodině víc a víc zjišťovali, jak výjimečným člověkem David Stypka byl,“ svěřuje se režisér.

Zmíněný dokumentární snímek Neboj, dýchej, čaruj bude mít v kinech premiéru v březnu 2026.

Hudební odkaz Davida Stypky si budou moci posluchači v následujících měsících připomenout hned několikrát. V lednu se uskuteční tři vzpomínkové koncerty k jeho poctě v ostravském Gongu a dvě vystoupení v pražském O2 universu. S kapelou Bandjeez a Janáčkovou filharmonií Ostrava, respektive Moravskou filharmonií Olomouc, vystoupí trojice interpretů, která měla ke zpěvákovi lidsky i umělecky velmi blízko – Ewa Farna, Kateřina Marie Tichá a Mirai Navrátil.

Vstoupit do diskuse

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

Nejčtenější

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Zemřel nejkrásnější chlapec na světě. Pro švédského herce byla přezdívka prokletím

Role krásného mladíka Tadzia ve filmovém zpracování Mannovy slavné novely Smrt v Benátkách změnila tehdy patnáctiletému Björnu Andrésenovi život. Rychlá sláva a enormní zájem veřejnosti se na...

RECENZE: Konečně příjemný rodinný film, který strčí do kapsy vánoční pohádky

70 % Premium

Někde mezi velkým překvapením a malým zázrakem se pohybuje domácí přírůstek kin Cukrkandl, po dlouhé době příjemný rodinný film, který i bez princezen strčí do kapsy většinu vánočních televizních...

KVÍZ: Nejlepší film všech dob? Jak dobře znáte Vykoupení z věznice Shawshank?

Měřeno vkusem uživatelů filmového serveru ČSFD.cz je vězeňské drama režiséra Franka Darabonta Vykoupení z věznice Shawshank nejlepším filmem všech dob a je také druhým nejoblíbenějším snímkem...

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

Davidu Stypkovi vyjde posmrtně nové album. Poslechněte si první ukázku

Po téměř pěti letech od předčasného odchodu písničkáře Davida Stypky se fanoušci dočkají nové desky s názvem Opatruj. Materiál pochází z archívu rozpracovaných písní a do finální podoby ho dotáhli...

31. října 2025  9:01

Zemřel Menzelův vojín Čonkin, ruského herce zradily ledviny

Ve věku 58 let zemřel Gennadij Nazarov, ruský herec, který se u nás proslavil titulní rolí v Menzelově filmu Život a neobyčejná dobrodružství vojína Čonkina. Český koprodukční film byl jeho první...

31. října 2025  8:47

Ležel tváří v kaluži krve. Tísňový hovor odhalil detaily smrti baskytaristy Limp Bizkit

Okolnosti nedávné smrti baskytaristy a zakládajícího člena kapely Limp Bizkit se ukazují čím dál dramatičtější. Sam Rivers podle záznamu z tísňové linky 911 ležel obličejem v kaluži krve, když ho...

31. října 2025  7:58

To není prodej, ale darování. Opoziční ANO se staví proti zájemci o fotbalový Hradec

Hradecké opoziční hnutí ANO nepodpoří prodej městského Fotbalového klubu Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. O prodeji budou zastupitelé jednat 4. listopadu. ANO má v hradeckém...

30. října 2025  18:15

Maria Riva, jediná dcera Marlene Dietrichové, zemřela ve věku 100 let

Ve věku sto let zemřela ve středu Maria Riva, jediná dcera Marlene Dietrichové. Naturalizovaná Američanka byla v 50. letech minulého století pracovně spjatá s televizí CBS – dvakrát dostala nominaci...

30. října 2025  18:02

Karin Ann se jako první zpěvačka z Česka a Slovenska prosadila v americké hitparádě

Slovenská zpěvačka a skladatelka s českým občanstvím Karin Ann uspěla s písní i was never yours v oficiální americké hitparádě žánru americana. Stala se tak první umělkyní z prostoru bývalého...

30. října 2025  16:08

Temní mistři i vrchol českého kubismu. Museum Kampa láká na Váchala i Zrzavého

Muzeum Kampa zahájí ve své hlavní budově poslední dvě výstavy tohoto roku. Pro návštěvníky si připravila jedinečnou sbírku významných českých kubistů, zároveň přinese unikátním spojením představitelů...

30. října 2025  15:36

RECENZE: Když se vylepím vedle Fialy a Pekarové. Jak Vládce Grolich dělal kampaň

50 % Premium

Novinový titulek dal název dokumentu Vládce Grolich, který měl včera premiéru na mezinárodním festivalu Ji.hlava. Portrét jihomoravského lidoveckého hejtmana vznikal před loňskými krajskými volbami a...

30. října 2025

V Gíze otevírají největší muzeum světa, s 50 tisíci exponátů předčí i pařížský Louvre

Po více než dvaceti letech se v sobotu otevře monumentální Muzeum starověkého Egypta v Gíze nedaleko pyramid. Stavba za miliardu dolarů má být největším muzeem světa a vystaví přes 50 tisíc exponátů,...

30. října 2025  13:41

Špatná rumba Učitele tance, sníh v Utahu. Dejdar vzpomíná na život i otce námořníka

Kulturní kvas přelomu 80. a 90. let autenticky vystihuje nová životopisná kniha Martina Dejdara, která vznikala formou rozhovoru. Herec v ní popisuje svou cestu od studenta herectví přes sklepáckou...

30. října 2025  10:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Picassův obraz zobrazující hořký konec velké lásky se prodal za neuvěřitelnou sumu

Malíř Pablo Picasso namaloval jeden z portrétů Dory Maarové v roce 1943, ten pak zůstal skryt před veřejností více než 80 let, než byl letos v říjnu vydražen za 32 milionů eur. Je plný barev, ale i...

30. října 2025  9:07

Přesně tohle jsme pro Geralta potřebovali? Čtvrtý Zaklínač zkouší nalákat novou tváří

Čtvrtá řada seriálu Zaklínač na motivy knižní série polského spisovatele Andrzeje Sapkowského startuje na Netflixu ve čtvrtek 30. října. Titulní hrdina Geralt z Rivie v ní dostane novou tvář -...

30. října 2025  8:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.