VIDEO: Klip, původně určený pro Davida Stypku, pomohla dokončit umělá inteligence

„Klip vycházel z nápadu, který jsem původně chtěl realizovat s Davidem Stypkou pro jeho píseň Kříž. Naše plány ale nejprve zastavila covidová pauza a následně Davidův odchod. Přišlo mi symbolické jej realizovat s kapelou Nedivoč, jejíž písničky mám rád a která byla s Davidem vždy velmi úzce propojena. Píseň je sice jiná, ale tématicky velmi podobná a já měl možnost tímhle způsobem poslat Davidovi do hudebního nebe pozdravení,“ vysvětluje Vladimír Skórka, režisér seriálu sKORO NA mizině, Lajna nebo Liga mužské moudrosti.

Ačkoliv se pod jeho režijní taktovkou natáčelo „pouhé“ dva dny, kdy herci a štáb pracovali i během hodiny trvajících dešťů, postprodukce klipu, který hojně využívá trikových záběrů, zabrala dvacetičlennému týmu vedenému střihačem Matějem Jankovským a VFX supervizorem Janem Téglašem rok práce.

O výtvarnou stránku klipu se postarala Renata Jeníčková, s finálními úpravami pomáhala i umělá inteligence. „Konkrétně tím, že snoubila jednotlivé vrstvy a efekty a nabízela další možnosti color gradingu a barevných kombinací a korekcí. Každé okénko filmu krásně sladila a zcelila, díky čemuž je výsledná vizuální stránka klipu tak signifikantní,“ dodává Skórka.

„Námět klipu, na kterém jsem spolupracoval se scenáristou Martinem Šimičkem, je existencionálním obrazem života, jak jej já vnímám. Jdeme po cestě životem a čelíme tomu, co nám život přinese, a v konečném důsledku nám nezbude, než to vše akceptovat a jít dál. To, jestli si vybereme cestu kupředu, nebo se v něm budeme vracet, je pouze na nás.. Jde o to nehroutit se, jak říkáme v Ostravě, z tempa doby,“ dodává Vladimír Skórka s tím, že hlavní hrdina na svých bedrech cestou životem nese tíhu všech svých vztahů, ať už se jedná o rodiče, učitele matematiky či partnerky.