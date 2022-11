VIDEO: David Stypka a Ewa Farna zpívají v pohádkovém duetu

Ústřední písní pohádky je duet Zázraky, který David Stypka nazpíval společně s Ewou Farnou. Ti dva už jeden úspěšný duet Dobré ráno, milá nazpívali. Farna podotýká, že obvykle nezpívá s ostatními interprety více než jednu společnou píseň, David byl pro ni ale výjimečný. „David byl prostě David,“ vysvětluje ve video pozvánce na pohádku do kina.

„David byl pro mě všechno, byla jsem jeho největší fanynka a jeho písně mě drží nad vodou i přesto, že mám ještě pořád problém je poslouchat.,“ říká Davidova maminka Marie Stypková.

„Jsem šťastná, že konečně vychází pohádka s jeho hudbou a třemi nádhernými písničkami. Jsou opravdu pohádkové a zvlášť v této tíživé době víc než povzbudivé. Věřím, že si je zamilují a budou zpívat nejen děti. Chci z celého srdce poděkovat Martě Gerlíkové, že si Davida k tvorbě pohádky přizvala a že tu bude i díky tomu s námi i nadále,“ dodává.

„S Davidem jsme se přátelili a spolupracovali společně na mnoha dalších projektech, jsem za jeho přátelství a tvůrčí spolupráci moc vděčná a nikdy na něho nezapomenu! Byla to intenzivní spolupráce, a to i v době, která Davida kvůli nemoci stála ohromné množství sil. Přesto svou práci dokončil, a to k obrovské spokojenosti nás všech. Věřím, že jeho skvělou hudbu a tři písně, které pohádku provázejí, si diváci zamilují,“ dodává Marta Santovjáková Gerlíková, která společně s Dariou Hrubou Největší dar režírovala.

V hlavních rolích se představí Sabina Rojková, Zuzana Slavíková, Boleslav Polívka, Jiří Dvořák, Petr Vančura, Radek Melša nebo Veronika Valíčková. V dalších rolích diváci uvidí Annu Polívkovou, Chantal Poullain, Pavla Nového, Petra Čtvrtníčka, Martina Stránského nebo Radima Fialu.