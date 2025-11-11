Na otázky ohledně alba, které vzniklo po smrti Davida Stypky, odpovídali svorně producent Martin Ledvina, klávesista Pavel Sotoniak a bubeník Matěj Drabina ze skupiny Bandjeez.
Kdo přišel s názvem Opatruj.?
Ledvina: Když jsme se probírali tím, co po Davidovi zbylo, prvotní ambice byla vydat alespoň jednu novou písničku či EP. Měli jsme spoustu rozpracovaných věcí, ale nebylo to připravené album. Až během procesu jsme zjistili, kolik toho David stihl napsat.
Odpověděl jsem, že kdyby ji něco napadlo, má volnou ruku. Den nato volala, že má nápad. Pro nás to bylo něco nového, protože do Davidovy tvorby nikdy nikdo jiný autorsky nezasáhl. První reakce byl lehký šok.