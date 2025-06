Smutné výročí. Ewa Farna či Mirai připomenou v O2 universu Stypkovy písně

Hudební stránku věci bude mít na starosti kapela Bandjeez a Moravská filharmonie Olomouc pod taktovkou dirigenta Stanislava Vavřínka.

„Davidova hudba mě od prvního setkání zaujala. Ráda se k ní vracím nejen jako posluchač, ale také jako performer. Jeho písně mají neuvěřitelnou sílu a hloubku, k tomu navíc charakteristickou melodičnost,“ říká Ewa Farna.

„Myslím, že David dokázal lidi svou tvorbou zasáhnout do hloubky. Když interpretujeme jeho písně, mám pocit hlubšího propojení s posluchači a uvědomuju si, že ho lidé měli rádi – jeho texty, hlas i ryzí osobnost. Těším se, že společným koncertem oslavíme to, co nám David do našich životů vnesl,“ dodává zpěvačka.

David Stypka se narodil 21. července 1979 v Dobré u Frýdku-Místku. Vystudoval gymnázium, hudbě se začal věnovat ve dvanácti letech. Pracoval mimo jiné jako novinář v regionálním tisku, zkoušel i obchod se svíčkami a prodej na festivalech.

Do veřejného povědomí se dostal díky albu neboj. z roku 2017, které nahrál společně s kapelou Bandjeez. Velkým hitem alba byl duet s Ewou Farnou Dobré ráno, milá. Nahrával také se zmíněnou zpěvačkou Kateřinou Marií Tichou, která spolupracuje se Stypkovou někdejší doprovodnou skupinou Bandjeez.