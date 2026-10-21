„Náš svět opustil dnes v ranních hodinách přítel a podporovatel mnohých z nás, vynikající hudebník a v neposlední řadě ředitel Evropy 2, Frekvence 1 a rádia Bonton, David Šmídt. Laskavý a přátelský člověk, i díky němu byl poslech rádiových vln příjemný. Uznání a podpora náleží Davidově ženě Adéle a dětem, kteří nesli jeho nečekané onemocnění statečně s ním v posledních měsících,“ napsal ve středu Antonín Baudyš na svůj facebookový profil.
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Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show
Jako muzikant působil David Šmídt ve skupině Eddie Stoilow. Vznikla v roce 2003, vydala několik alb a úzce spolupracovala s fotbalovým brankářem Petrem Čechem, který s ní občas vystupoval jako bubeník. V roce 2015 kapela předskakovala na koncertě Simply Red, o čtyři roky později absolvovala coby support turné s finskými The Rasmus.
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Zemřel další moderátor z Evropy 2. Luděk Hrzal bojoval s leukémií
V roce 2020 kvůli osobním neshodám z kapely odešli čtyři z pěti členů – včetně Davida Šmídta – a zpěvák Jan Žampa se obklopil novými hudebníky.
Smrt Davida Šmídta je v posledních měsících už třetí tragédií pro Evropu 2. Loni zemřel moderátor Patrik Hezucký a letos v srpnu rovněž moderátor Luděk Hrzal.