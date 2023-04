Člověk sopečného původu. Sudety jsou fenomén, říká hudebník David Pomahač

Kdy, odkud a jak se David Pomahač ocitl v Praze?

Myslím, že jsem se do Prahy přistěhoval v roce 2006. Jsem původně z Litoměřic, ale když mi bylo jedenáct let, přestěhovali jsme se s rodiči do takové vesnice u Mostu a tam jsem žil asi dvaadvacet let.

Zanechalo to na vás nějakou uhelnou stopu?

S oblibou říkám, když se mě někdo ptá, odkud pocházím, že jsem sopečného původu, což si myslím, že naprosto definuje moji osobnost. Geograficky jsou Litoměřice téměř uprostřed Českého středohoří a ta vesnice, kde jsme bydleli, Lužice, je místo, které přechází přes mosteckou uhelnou pánev do Krušných hor. Takže já jsem sopečného původu a z uhelné pánve. A jestli to na mně zanechalo nějakou stopu? Asi že to tam mám vlastně rád.