RECENZE: Album Davida Lynche a Chrystabell je omamný hudební kaleidoskop

Cesty filmařského surrealisty s kultovním statusem Davida Lynche a zpěvačky Chrystabell, vlastním jménem Chrysta Bell Zucht, se poprvé střetly u snímku Inland Empire z roku 2006 na jehož soundtrack použil zpěvaččiny skladby. V Lynchově filmografii, která skýtá poklady jako Sloní muž, Modrý samet, Zběsilost v srdci, Mullholland Drive nebo seriál Městečko Twin Peaks, jde patrně o nejzáhadnější a nejobtížněji uchopitelný počin, ovšem s ničím takovým si Lynch hlavu nikdy nelámal.

Podobně svobodně jako při filmování si počíná i při skládání a produkování hudby. Cellophane Memories, pod nímž je režisér podepsaný jako skladatel, aranžér, producent a hráč na kytaru a syntezátory, je toho důkazem. Je to hudba vytažená odkudsi z podvědomí. Mámivá vzpomínka na okamžiky, které se ještě nestaly. Cesta do hlavy zvláštního agenta Dalea Coopera, který právě prožívá jeden ze svých psychedelických snů, v němž si přeje být indián jménem Deset hůlek.

Spojnice se zmíněným Twin Peaks není jen na „duchovní“ bázi – na skladbách She Knew a So Much Love se stihl ještě podílet Lynchův dvorní skladatel Angelo Badalamenti, který na albu také hraje na syntezátor. Pro pořádek dodejme, že autor nádherně nostalgických i hrozivých melodií k Lynchovu seriálovému mistrovskému dílu zemřel v roce 2022.

Cellophane Memories 80 % David Lynch, Chrystabell

A jedním dechem budiž řečeno, že tak silná hudební témata na Cellophane Memories přece jen nenajdeme. Vůbec to ale nevadí, protože tohle album je silné v celku, v atmosféře, v drobných detailech. V lenivě se proplétajících vokálních linkách, v nichž Chrystabell občas připomíná Björk. A také v tom, jak velký prostor dává posluchači k tomu, aby si do prostoru mezi tóny vložil vlastní prožitky a obrazy.

Nikoho asi nepřekvapí, že jde o hudbu notně jitřící představivost. Stačí pár úvodních tónů skladby The Answers To The Questions a jsme okamžitě v kulisách filmu. Občas se o nějaké hudbě postavené na vintage atmosféře jak ze zapadlého amerického baru dočteme, že je jako z nějakého Lynchova filmu. Zde máme ryzí, neředěný a po všech stránkách autentický originál.

Dalším plusem je, že Cellopane Memories je zcela nadčasová záležitost. Neváže se k žádným trendům, nevyplňuje žánrová schémata. Kromě souznění obou hlavních protagonistů z ní sálá tvůrčí svoboda, nijak nevázaná na jakýkoliv komerční ohlas. Dá se při ní snít, meditovat, klidně se na chvíli od poslechu „odpojit“ a pak se zase vrátit. S každým přehráváním album působí trochu jinak a tajemství, které do něj David Lynch a Chrystabell vložili, možná nikdy nerozklíčujeme. Ale stojí za to se o to pokoušet...