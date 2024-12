Nová Lucie bude určitě zajímavá, klukům držím palce, vzkazuje David Koller

David Koller se, podle všeho už definitivně, odstřihl od Lucie a dívá se do budoucnosti. Na koncertech skladby někdejší skupiny sice hraje, ale často v nových úpravách. Třeba Šrouby do hlavy zbavil ústředního chytlavého klávesového motivu a udělal z nich kytarový nářez. „Už jsem byl z těch panových fléten trošku unavený, tak jsem použil z toho motivu jen rytmus a dal ho do kytar,“ vysvětluje.

Před několika dny jste na koncertě ve Foru Karlín pokřtil album Best Of s největšími hity jak z vaší sólové dráhy, tak i od kapely Lucie. Podle jakého klíče jste písničky vybíral?

Záleželo na konkrétních skladbách. Třeba Srdce jsme hráli s Lucií, není až tak známá, ale ve mně zůstala hluboko. Všechny písně hrajeme s kapelou na koncertech a nechali jsme se vést i naší intuicí, reakcí fanoušků. Aspektů pro výběr tam bylo víc, nakonec se ale, myslím, všechny sbíhaly.