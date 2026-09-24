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Rusák, soused nebo exmanžel? Bát se jich nebudeme, vzkazuje novým albem Koller

Jindřich Göth
  16:00

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Hudebník a zpěvák David Koller | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

David Koller vydá v pátek album Nebudem se bát. Ještě než se do něj budou moci fanoušci zakousnout, uspořádal zpěvák, skladatel a bubeník poslechovou akci ve svém nahrávacím studiu v MeetFactory, kde novinářům desku pustil a následně byl k dispozici ke komentářům nových skladeb.

Album startuje titulní píseň, kterou už fanoušci znají od loňského roku. Typická „kollerovka“ na úvod – razantní rytmus, chytlavé kytarové riffy a výrazný refrén.

„Loni jsem si uvědomil, že mám pravděpodobně už dost materiálu, abych vydal další desku. Takže jsem si řekl – proč ne? Nakrmíme posluchače novou muzikou a uvidíme, jestli se jim bude líbit,“ poznamenává David Koller.

Na většině desek mám nějaké holčičí texty, protože mám rád ženské vidění světa. Je to jiný pohled než ten náš machistický. A v těch písničkách se to pak odráží.

David Koller

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