Album startuje titulní píseň, kterou už fanoušci znají od loňského roku. Typická „kollerovka“ na úvod – razantní rytmus, chytlavé kytarové riffy a výrazný refrén.
„Loni jsem si uvědomil, že mám pravděpodobně už dost materiálu, abych vydal další desku. Takže jsem si řekl – proč ne? Nakrmíme posluchače novou muzikou a uvidíme, jestli se jim bude líbit,“ poznamenává David Koller.
Na většině desek mám nějaké holčičí texty, protože mám rád ženské vidění světa. Je to jiný pohled než ten náš machistický. A v těch písničkách se to pak odráží.