Polovina lidí v Česku chce vracet „staré dobré časy“, škoda slov, říká David Koller

Proč jste se rozhodl vydat na albu záznam právě tohoto koncertu?
Říkali jsme si, že Kollerband funguje dvacet let a za tu dobu nevydal žádné živé album. Odehráli jsme zhruba patnáct set koncertů, prakticky v neměnné sestavě, jen klávesisté se střídají. Jsme skvěle sehraní, pořád nás to strašně baví a navíc když chcete dneska pořídit koncertní album, stačí vám mixpult s digitálním výstupem. Pak si s tím stačí už jen trochu pohrát a náš zvukař Petr Kaláb je navíc naprostý profík. Celé si to vzal na starost, smíchal to a pak se do věci vložil Adam, můj syn. Jeho hobby je mimo jiné obraz, stříhá videa a podílí se na televizním pořadu Ikony Kamila Střihavky. Takže si vzal na starosti obrazový záznam, který je k vidění na YouTube.
Autorem textu je spisovatel a dramatik Patrik Hartl, kterého jsem poprosil, jestli by mi nenapsal nějakou tu červenou knihovnu. Souhlasil a u toho se svým hezkým způsobem rozesmál.