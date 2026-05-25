Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Koller chystá koncertní poctu Krylovi. Jeho témata jsou až nepříjemně aktuální, míní

Autor:
  11:20
Zpěvák David Koller se rozhodl připravit poctu Karlu Krylovi. Bardovi s kytarou, něžnému básníkovi, ale i nesmlouvavému kritikovi a živému svědomí českého národa vzdá hold velkým koncertem Koller: Kryl, který se uskuteční 3. prosince v O2 universum. Do programu zapojí několik hostů, aby dali Krylovým písním svou energii a dostali jeho poselství k mladšímu publiku.
David Koller v rámci Prague Sounds vzdal v Rudolfinu poctu Karlu Krylovi.

David Koller v rámci Prague Sounds vzdal v Rudolfinu poctu Karlu Krylovi. | foto: Petra Hajská

David Koller v rámci Prague Sounds vzdal v Rudolfinu poctu Karlu Krylovi.
David Koller v rámci Prague Sounds vzdal v Rudolfinu poctu Karlu Krylovi.
Koncert Koller: Kryl proběhne 3. prosince v O2 universum
Koncert Davida Kollera ve Foru Karlín (26. března 2026, Praha)
22 fotografií

„Aktuálnost Karla Kryla nás bohužel vede k tomu jeho písně interpretovat dál. Přijde mi důležité dostat je i k mladším lidem a mladšímu publiku, protože témata, o kterých zpíval, jsou bohužel dnes znovu až nepříjemně aktuální. I proto chceme do koncertu zapojit další interprety a dát těm písním jejich energii,“ říká David Koller.

„Jsem rád, že u toho bude opět i naše kapela, protože právě s touhle kapelou můžeme Krylův repertoár zahrát s potřebnou silou i emocí,“ dodává zpěvák.

VIDEO: David Koller a další antikomunisté natáčeli Krylovu píseň

Se svou kapelou a několika vzácnými hosty zahraje dvacítku písní. Ve speciálním aranžmá zazní například Karavana mraků, Bratříčku zavírej vrátka, Lásko, Pušky a děla, Monology, Od Čadce k Dunaju nebo Anděl.

Večer je současně mimořádným koncertem k 30. výročí mezinárodního festivalu Prague Sounds, který před dvěma roky přišel s původním konceptem – Poctou Karlu Krylovi, a který patřil k nejúspěšnějším projektům festivalu. V roce 2024, kdy uplynulo 80 let od narození a 30 let od písničkářovy smrti, právě David Koller a také Richard Müller interpretovali v pražském Rudolfinu nezapomenutelným způsobem Krylovo dílo. Na koncertě v O2 universu nebudou chybět projekce unikátních fotografií a scénografie.

David Koller v rámci Prague Sounds vzdal v Rudolfinu poctu Karlu Krylovi.
David Koller v rámci Prague Sounds vzdal v Rudolfinu poctu Karlu Krylovi.
David Koller v rámci Prague Sounds vzdal v Rudolfinu poctu Karlu Krylovi.
Koncert Koller: Kryl proběhne 3. prosince v O2 universum
22 fotografií

„David Koller v Rudolfinu před dvěma roky v rámci Prague Sounds ukázal, že se Krylovy písně dají aranžovat a interpretovat nově, přitom s podobně mrazivou silou, přesvědčivostí a naléhavostí, jaká byla vlastní Karlu Krylovi,“ říká ředitel festivalu Prague Sounds a producent krylovského projektu Marek Vrabec.

„Jsem rád, že můžeme krylovský projekt tentokrát nabídnout početnějšímu publiku v O2 universu při zachování intimity zážitku,“ dodal Vrabec.

Vstoupit do diskuse

Národní divadlo přálo „Janžurce“ ve stoje, na jevišti slavila osmdesátiny

Nejčtenější

Kde je dnes Půlnoční bouře a jak žije? Příběh dívky ze seriálu Jitřní záře

Hrdinové šestidílného rodinného dramatu Jitřní záře

Televize Nova začala každou neděli vysílat seriál Jitřní záře inspirovaný skutečnými událostmi. Připomíná příběh rodičů, kteří se rozhodli žít alternativně a svou dceru pojmenovali Půlnoční bouře.

Celé Národní divadlo povstalo. Iva Janžurová 85. narozeniny slavila na jevišti

Herečka Iva Janžurová v Národním divadle (19. května 2026)

Herecká legenda Iva Janžurová nezastavuje ani ve svých čerstvých 85 letech. V úterý večer, v den svého životního jubilea, se postavila na prkna Národního divadla (ND) v úspěšném zpracování Erbenovy...

Zemřela autorka knih pro děti Veronika Valentová. Bylo jí 52 let

Spisovatelka a překladatelka Veronika Valentová besedovala v Knižní kavárně...

Ve věku 52 let v úterý náhle zemřela spisovatelka Veronika Valentová, která své knihy od začátku věnovala především dětem, případně jejich rodičům. Napsala mimo jiné knihy Karlík Nezbedník - Knížka...

KVÍZ: Herečka jako řemen. Znáte dobře role oslavenkyně Ivy Janžurové?

Iva Janžurová v seriálu Vytoč mého agenta! (2024)

Komediální živel, ovšem zcela přesvědčivá i v charakterních, vážnějších rolích. Taková je Iva Janžurová, herečka nezaměnitelného hlasového projevu, jedinečné dikce a schopnosti proměnit se v...

Ivu Janžurovou zrazuje zdraví. Představení se ruší, předtím byla v nemocnici tři dny

Herečka Iva Janžurová v Národním divadle (19. května 2026)

Slavnou herečku Ivu Janžurovou začalo zrazovat zdraví. Poté, co strávila kolem svých 85. narozenin tři dny v nemocnici, opět čelila kolapsu. Stavovské divadlo kvůli tomu zrušilo představení.

Koller chystá koncertní poctu Krylovi. Jeho témata jsou až nepříjemně aktuální, míní

David Koller v rámci Prague Sounds vzdal v Rudolfinu poctu Karlu Krylovi.

Zpěvák David Koller se rozhodl připravit poctu Karlu Krylovi. Bardovi s kytarou, něžnému básníkovi, ale i nesmlouvavému kritikovi a živému svědomí českého národa vzdá hold velkým koncertem Koller:...

25. května 2026  11:20

Svěrák před lety sekl s filmařinou. Ale nevydržíte nic nedělat, vysvětluje návrat

Vysíláme
Hosty pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové na iDNES.cz jsou scenárista a režisér...

Jan Svěrák před třemi lety prohlásil, že sekl s filmařinou. Zároveň však zdůraznil pověstné „nikdy neříkej nikdy“. A na jeho slova opravdu došlo. Už tento týden vstupuje do kin jeho nový film Pět...

25. května 2026

Kde je dnes Půlnoční bouře a jak žije? Příběh dívky ze seriálu Jitřní záře

Hrdinové šestidílného rodinného dramatu Jitřní záře

Televize Nova začala každou neděli vysílat seriál Jitřní záře inspirovaný skutečnými událostmi. Připomíná příběh rodičů, kteří se rozhodli žít alternativně a svou dceru pojmenovali Půlnoční bouře.

24. května 2026  17:30

GLOSÁŘ: Houslistka rošťanda, kvílící bohyně a Ryba bez Rybovky

Sopranistka Barbara Hanniganová a pianista Bertrand Chamayou na Pražském jaru...

Kde jsou hranice mezi uměleckou originalitou, ba i provokativností, a marketingovým kalkulováním s povrchní senzačností? I takové otázky vyvstaly během druhého týdne Pražského jara. Jakub Jan Ryba se...

24. května 2026

Věčný poutník, jehož cestu lemují desítky cen. Bob Dylan slaví 85. narozeniny

Bob Dylan

Narodil se 24. května 1941 v Duluth v Minnesotě jako Robert Allen Zimmerman, ale celý svět, tedy alespoň ten kulturně sečtělý, jej zná pod uměleckým jménem Bob Dylan. Zpěvák, skladatel a básník,...

24. května 2026  10:18

Než řádil Putin, měl jsem rád ruské autory. Teď k nim mám odpor, svěřil se Jan Vlasák

Premium
Jan Vlasák ve filmu Pět švestek

Součástí zvučného hereckého ansámblu filmové novinky Pět švestek režiséra Jana Svěráka je i Jan Vlasák. Herec pronikavého pohledu a jedinečného hlasu, který nechává zaznít v dabingu a velmi často...

24. května 2026

Zlatou palmu si z Cannes odnesl rumunský režisér Mungia. Velkou cenu má Rus

Výherce Zlaté palmy a rumunský režisér Cristian Mungiu. (23. května 2026)

Zlatou palmu, hlavní cenu 79. ročníku filmového festivalu v Cannes, v sobotu večer získalo drama rumunského režiséra Cristiana Mungia Fjord. Informují o tom agentury AFP a DPA. Velkou cenu poroty si...

23. května 2026  22:42,  aktualizováno  23:18

Točí celá Magnuskova rodina. V pořadí pátí Bastardi hledají učitele

Premium
Z filmu Bastardi: Gde Majer?

Před patnácti lety vyvolali Bastardi řádný poprask. Jedni filmu vytýkali neumětelské řemeslo, druzí nekorektní postoj k romské komunitě. Přesto se vysmívaný i zatracovaný projekt probil přes tři...

23. května 2026

Nejen Klus, Lucie a Vosto5. Na festivalu Mezi ploty zahrají i skuteční lékaři a sestry

Členové Vosto5ky (zleva Tomáš Jeřábek, Ondřej Cihlář, Jiří Havelka, Ondřej...

Festival Mezi ploty láká poslední květnový víkend na pestrou hudební nabídku od Lucie přes Tomáše Kluse až po Sto zvířat. Vedle hudební produkce ale nabízí i zajímavý divadelní program, v němž září...

23. května 2026  11:56

TELEVIZIONÁŘ: Sukničkář Sacha Baron Cohen v říši, které vládnou ženy

Rosamunde Pike a Sacha Baron Cohen ve filmu Dámy mají přednost

Netypická dvojice, provokativní komik Sacha Baron Cohen a britská herečka Rosamund Pike, se potkala v romantické komedii Dámy mají přednost, kterou vyrobila streamovací služba Netflix.

23. května 2026  8:25

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Ivu Janžurovou zrazuje zdraví. Představení se ruší, předtím byla v nemocnici tři dny

Herečka Iva Janžurová v Národním divadle (19. května 2026)

Slavnou herečku Ivu Janžurovou začalo zrazovat zdraví. Poté, co strávila kolem svých 85. narozenin tři dny v nemocnici, opět čelila kolapsu. Stavovské divadlo kvůli tomu zrušilo představení.

22. května 2026  20:31

Oživená mistrovská malba. Mel Gibson odkryl záběr z pokračování Umučení Krista

Jaakko Ohtonen v roli Ježíše ve filmu „Vzkříšení Krista: První část“.

Dvaadvacet let po premiéře Umučení Krista, tedy jednoho z nejkontroverznějších a nejúspěšnějších filmů historie, odhalil režisér Mel Gibson první oficiální obraz z chystaného pokračování. Zpráva...

22. května 2026  14:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.