„Aktuálnost Karla Kryla nás bohužel vede k tomu jeho písně interpretovat dál. Přijde mi důležité dostat je i k mladším lidem a mladšímu publiku, protože témata, o kterých zpíval, jsou bohužel dnes znovu až nepříjemně aktuální. I proto chceme do koncertu zapojit další interprety a dát těm písním jejich energii,“ říká David Koller.
„Jsem rád, že u toho bude opět i naše kapela, protože právě s touhle kapelou můžeme Krylův repertoár zahrát s potřebnou silou i emocí,“ dodává zpěvák.
|
VIDEO: David Koller a další antikomunisté natáčeli Krylovu píseň
Se svou kapelou a několika vzácnými hosty zahraje dvacítku písní. Ve speciálním aranžmá zazní například Karavana mraků, Bratříčku zavírej vrátka, Lásko, Pušky a děla, Monology, Od Čadce k Dunaju nebo Anděl.
Večer je současně mimořádným koncertem k 30. výročí mezinárodního festivalu Prague Sounds, který před dvěma roky přišel s původním konceptem – Poctou Karlu Krylovi, a který patřil k nejúspěšnějším projektům festivalu. V roce 2024, kdy uplynulo 80 let od narození a 30 let od písničkářovy smrti, právě David Koller a také Richard Müller interpretovali v pražském Rudolfinu nezapomenutelným způsobem Krylovo dílo. Na koncertě v O2 universu nebudou chybět projekce unikátních fotografií a scénografie.
„David Koller v Rudolfinu před dvěma roky v rámci Prague Sounds ukázal, že se Krylovy písně dají aranžovat a interpretovat nově, přitom s podobně mrazivou silou, přesvědčivostí a naléhavostí, jaká byla vlastní Karlu Krylovi,“ říká ředitel festivalu Prague Sounds a producent krylovského projektu Marek Vrabec.
„Jsem rád, že můžeme krylovský projekt tentokrát nabídnout početnějšímu publiku v O2 universu při zachování intimity zážitku,“ dodal Vrabec.