Otevřeně o životě na turné. David Koller zveřejnil krátký dokument ze zákulisí koncertů

Snímek sleduje jeden den kapely během loňského koncertu na Krumlov Open Air. Zachycuje přípravy na vystoupení, koncert i cesty dodávkou. Vedle frontmana v něm vystupují také členové kapely a technického týmu, kteří otevřeně mluví o životě na turné, dlouhých přejezdech i setkávání s fanoušky. Divák se tak podívá i do míst, kam se běžný návštěvník koncertů nikdy nedostane.
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„Za roky spolupráce s Davidem jsem s kapelou projel spoustu koncertů a měl možnost vidět zblízka všechno, co jednomu vystoupení předchází. Člověk si možná ani neuvědomí, kolik práce se skrývá za hodinou a půl na pódiu – od zkoušek přes cestování až po přípravy přímo na místě.
David Koller má kolem sebe nejen mimořádně talentované muzikanty, ale také skvělé lidi. A právě to, co jsem měl možnost během těch let vidět a zažít, jsem si nechtěl nechat jen pro sebe,“ říká režisér dokumentu Filip Čermák.
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Dokument Okollo Kollera vychází i jako pozvánka na jeho jediný samostatný letní koncert v Praze. Uskuteční se ve středu 19. srpna od 19:45 v Areálu 7 v pražských Holešovicích. Vedle největších hitů nabídne také první živé ochutnávky připravovaného studiového alba Nebudem se bát, které vyjde na konci září.