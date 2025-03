Zemřel zpěvák David Johansen, frontman protopunkové skupiny New York Dolls

New York Dolls byli v 70. letech předchůdci punku a jejich natupírované vlasy, dámské oblečení a make-up inspirovaly glam styl. Skupina podle AP nezaznamenala výrazný komerční úspěch a po několika letech se kvůli vnitřním rozporům a problémům s drogami rozpadla. Jejich dvě alba New York Dolls (1973) a Too Much Too Soon (1974) se nicméně později stala kultovními. V roce 1973 zvítězili v anketě časopisu Creem v kategoriích nejlepší kapela roku a rovněž nejhorší kapela roku.

Význam skupiny vystihla Nina Antoniaová v knize Too Much, Too Soon. „Špinaví andělé s pomalovanými obličeji, Dolls otevřeli skříňku, obvykle vyhrazenou Pandoře, a vypustili dětskou zuřivost, z níž vyrostl punk,“ napsala.

V 80. letech Johansen začal vystupovat pod pseudonymem Buster Poindexter, přičemž v roce 1987 se jeho party píseň „Hot, Hot, Hot“ stala hitem. Zahrál si také v několika filmech, mimo jiné ztvárnil ducha Vánoc v komedii Strašidelné Vánoce.