Jak také jinak, bavíme se o kytaristovi, který – slovy Michala Pavlíčka – zahraje tři tóny a je v nich všechno. Gilmour nebyl nikdy střelhbitý exhibicionista, jeho dominantou byla a jsou nádherně atmosférická, táhlá a vždy pečlivě promyšlená sóla.

Svou hrou přizdobil téměř všechna alba Pink Floyd, samozřejmě kromě památného debutu The Piper At The Gates Of Dawn, a jeho sólové party v písních Comfortably Numb či Dogs patří k nejúchvatnějším momentům rockové historie.