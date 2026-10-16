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RECENZE: Koncert Davida Duchovnyho? Do Prahy přivezl Godzillu i vtipy s příjmením

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Koncert Davida Duchovnyho v pražském prostoru Archa+ (15. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Americký herec a zpěvák David Duchovny předvedl na pražském koncertě víc než své slavné jméno, už navždy spojené s kultovním seriálem Akta X. V multifunkčním prostoru Archa+ odehrál se svou kapelou sympatický koncert, který však postrádal výraznější vrcholy. Plusové body získal frontman za komunikaci s publikem.

Ač David Duchovny oslavil v srpnu už 66. narozeniny, jeho hudební kariéra netrvá zase tak dlouho. Rodák z New Yorku, kterého nejvíce lidí zná jako agenta Muldera z devadesátkové seriálové klasiky Akta X či Hanka Moodyho z dalšího populárního seriálu Californication, vydal své první album Hell or Highwater v roce 2015, před svými pětapadesátými narozeninami.

Do Prahy nyní přivezl svou čtvrtou studiovku Prince of Pieces, která vyšla pět let po té předchozí. Zdá se tedy, že s muzikantskou dráhou to myslí vážně, protože čtyři alba už rozhodně překračují hranici jednorázového zpestření herecké činnosti. K tomu se navíc občas věnuje režii a také píše knihy, takže záběr jeho aktivit je mnohem širší.

O tom, že se na vystoupení u nás připravil, svědčila i skutečnost, že se naučil český název našeho hlavního města - a Prahu dokonce zakomponoval do jedné ze svých písní.

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