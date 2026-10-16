Ač David Duchovny oslavil v srpnu už 66. narozeniny, jeho hudební kariéra netrvá zase tak dlouho. Rodák z New Yorku, kterého nejvíce lidí zná jako agenta Muldera z devadesátkové seriálové klasiky Akta X či Hanka Moodyho z dalšího populárního seriálu Californication, vydal své první album Hell or Highwater v roce 2015, před svými pětapadesátými narozeninami.
Do Prahy nyní přivezl svou čtvrtou studiovku Prince of Pieces, která vyšla pět let po té předchozí. Zdá se tedy, že s muzikantskou dráhou to myslí vážně, protože čtyři alba už rozhodně překračují hranici jednorázového zpestření herecké činnosti. K tomu se navíc občas věnuje režii a také píše knihy, takže záběr jeho aktivit je mnohem širší.
O tom, že se na vystoupení u nás připravil, svědčila i skutečnost, že se naučil český název našeho hlavního města - a Prahu dokonce zakomponoval do jedné ze svých písní.