Zazpívá vám agent Mulder. V Praze bude koncertovat herec David Duchovny

Prince of Pieces představuje Duchovnyho dosud nejcelistvější a nejintimnější dílo a navazuje na alba Highwater, Every Third Thought (2017) a Gestureland (2021). Hercova předchozí tvorba se dočkala uznání kritiky – server Allmusic označil jeho hudbu za „výmluvný country-folk s nádechem alt-rocku ve stylu Wilco a The Wallflowers“, zatímco Boston Globe ocenil Duchovnyho hlas s poznámkou, že „zpívá s jemným chrapotem. Působí to velmi upřímně.“
„Aranže písní byly vždy ve službách groovu nebo emocí,“ říká David Duchovny. „Je to případ od případu. Rád se snažím najít zvuky, které zaplní prostor nad melodií, jako jsou žestě, zvony nebo harmonie, a zároveň se snažím najít nebo inspirovat cool beaty.“
David Duchovny, rodák z New Yorku, si celosvětovou popularitu získal rolí agenta Foxe Muldera v seriálovém fenoménu Akta X. Účinkoval rovněž ve dvou celovečerních filmech, které ze seriálu vycházely. Další jeho divácky oblíbenou postavou byl spisovatel Hank Moody v seriálu Californication. Kromě toho hrál ve filmech Chaplin, Evoluce, Zoolander nebo Beethoven.