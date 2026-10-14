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Zazpívá vám agent Mulder. V Praze bude koncertovat herec David Duchovny

Autor:
  13:07
Herec a hudebník David Duchovny

Herec a hudebník David Duchovny | foto: Ekaterina Gerbey

David Duchovny v Londýně (3. listopadu 2025)
David Duchovny (Los Angeles, 17. ledna 2023)
Gillian Andersonová a její kolega David Duchovny (12. října 2013)
Druhé místo v žebříčku patří agentce Scullyové (Gillian Andersonová) a agentu...
6 fotografií
Herec David Duchovny, známý především jako agent Mulder z mysteriózního seriálu Akta X, je také aktivní muzikant. V jeho hudbě se mísí jemný, melodický rock s poetickými texty. Na koncertě v pražských prostorách Archa+ 15. října představí chystané album Prince of Pieces.

Prince of Pieces představuje Duchovnyho dosud nejcelistvější a nejintimnější dílo a navazuje na alba Highwater, Every Third Thought (2017) a Gestureland (2021). Hercova předchozí tvorba se dočkala uznání kritiky – server Allmusic označil jeho hudbu za „výmluvný country-folk s nádechem alt-rocku ve stylu Wilco a The Wallflowers“, zatímco Boston Globe ocenil Duchovnyho hlas s poznámkou, že „zpívá s jemným chrapotem. Působí to velmi upřímně.“

Herec a hudebník David Duchovny
David Duchovny v Londýně (3. listopadu 2025)
David Duchovny (Los Angeles, 17. ledna 2023)
Gillian Andersonová a její kolega David Duchovny (12. října 2013)
6 fotografií

„Aranže písní byly vždy ve službách groovu nebo emocí,“ říká David Duchovny. „Je to případ od případu. Rád se snažím najít zvuky, které zaplní prostor nad melodií, jako jsou žestě, zvony nebo harmonie, a zároveň se snažím najít nebo inspirovat cool beaty.“

David Duchovny, rodák z New Yorku, si celosvětovou popularitu získal rolí agenta Foxe Muldera v seriálovém fenoménu Akta X. Účinkoval rovněž ve dvou celovečerních filmech, které ze seriálu vycházely. Další jeho divácky oblíbenou postavou byl spisovatel Hank Moody v seriálu Californication. Kromě toho hrál ve filmech Chaplin, Evoluce, Zoolander nebo Beethoven.

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