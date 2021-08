RECENZE: David Duchovny je slušný skladatel, ale slabý zpěvák

Herec David Duchovny je především Fox Mulder ze seriálu (a dvou filmů) Akta X a Hank Moody ze série Californication. Hrál i ve filmech Chaplin, Beethoven, Podnikavá dívka či Evoluce, ale výše zmíněné role jsou zkrátka jeho erbovní. A patří také do nemalé skupiny hollywoodských herců, kteří se ve volném čase – dá-li se to tak říct – věnují hudbě. Coby zpěvák debutoval v roce 2015 albem Hell Or Highwater, následovala deska Every Third Thought (2018) a letos Duchovny zrealizoval novinku Gestureland.

Gestureland David Duchovny Hodnocení­: 55 %

Kdo se s Duchovnym jako muzikantem setkává poprvé, bude možná poměrně mile překvapen.

Jeho písničky se příjemně poslouchají, nejde o žádné vlezlé popěvky, ale solidní folk rock.



Ostatně mezi hercovy hudební oblíbence patří R. E. M, Neil Young, The Smiths, Wilco nebo Yo La Tengo. Vkus tedy pan Mulder rozhodně má a vše výše jmenované je z jeho desky slyšet. Samozřejmě v poněkud převařené podobě, ale zázraky v podobě něčeho přelomového či neslýchaného by snad nikdo nečekal. Minimálně první polovina desky je po hudební stránce naprosto v pořádku, s postupující stopáží je těch volnějších temp už přece jen trochu moc a začne to být monotónní a ospalé.

Asi největší potíž je ale v hrdle hlavního protagonisty. David Duchovny zkrátka není a nikdy nebude dobrý zpěvák. Ne snad, že by zpíval vyloženě falešně, ale má tuctovou, nezajímavou barvu hlasu a nedaří se mu do zpěvu dostat jakoukoliv emoci.



Zní to, jako kdyby do hudebního podkresu „něco“ vykládal. Poctivě se snaží intonovat, není to vyloženě průšvih, ale kdyby si Duchovny k natáčení přizval pěvecky zdatnější hosty – album by mimochodem rozsvítil ženský hlas – mohl být výsledek lepší. Nicméně jako hudební kulisa do deštivého odpoledne je tahle deska ideální.