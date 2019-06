Španělská novinka nebude Despacito, líčí Deyl. Chystá i velký koncert

„Je to utlumený sál se skvělou akustikou, zvukař tam má úplně fantastické možnosti,“ vysvětluje Deyl volbu místa. „A druhá věc je, že se tam sedí nejlíp v celé Praze. Já nejsem rockový zpěvák, u kterého by fanynky musely skákat dva metry vysoko. I když u některých písní doufám, že je zvednou. Ale většinou jsou to balady a já chci, aby diváci dostali nejen velký umělecký zážitek, ale zároveň měli komfort. Troufnu si říct, že je to byznys class českých sálů.“

Zvednout posluchače z míst by měla minimálně Deylova chystaná novinka. „Na poslední chvíli připravuju letní singl, napsal jsem ho asi před půl rokem. S Marcusem Tranem na něm děláme už dva měsíce. Je to píseň v latinskoamerickém rytmu se zdařilým popěvkem, takže si myslím, že tady je šance zvednout lidi z křesel. Ale nebude to žádné Despacito, je to víc postavené na živých nástrojích. Právě jsem sháněl pravého španělského kytaristu. Flamenco může hrát kdokoliv, ale pokud to nemá v genech, není to ono. Nakonec jsem sehnal. V Brně.“

Co dál návštěvníky koncertu čeká? Deyl slibuje speciální aranžmá pro symfonický orchestr a v některých skladbách scénický tanec. „Tanečníci budou pohybem vyjadřovat obsah a emoce z písně, žádný Ein Kessel Buntes. Choreografka, se kterou koncert připravuju, má vystudovaný klasický balet,“ líčí zpěvák.

Orchestr zůstane na scéně celou dobu, aranžmá však bude přizpůsobené jednotlivým skladbám. U balad bude hrát víc, v poprockovějších písních z Deylovy první desky se více uplatní kytary. „Tehdy jsem přeci jen miloval Simple Plan nebo Linkin Park, což se v hudbě odrazilo. Postupně jsem přišel na to, že mi nejvíc sedí balady, střední tempa, melodický pop,“ říká.

V poslední době si Deyl vyzkoušel tvorbu coververzí, které dával na YouTube a zkoušel sbírat fanoušky i v zahraničí. „Je to těžké. Asi největší úspěch jsem měl s A Million Years Ago, kdy jsem spojil Adele s Fryderykem Chopinem. Ta má asi 1,3 milionu zhlédnutí. Což je na zahraničí málo. Musel bych každý týden vychrlit píseň, klidně z koupelny, konstantně zahlcovat prostor, a to já nechci. Radši udělám super produkci a hezký videoklip. To trvá dlouho a stojí to peníze,“ vysvětluje Deyl.

Další deska bude opět autorská a zčásti v latinskoamerickém stylu. „Teď přišel nápad a inspirace, nejsem ze skladatelů, kteří by si sedli a něco vypotili za každou cenu. Budou tam klasické deylovské písně i španělské skladby,“ avizuje Deyl a zmiňuje vlivy zpěváků Carlose Rivery či Davida Bisbala. „Oni totiž vůbec nekopírují hudbu ze Států, jsou sví a to mě baví. Rivera má na YouTube tři sta milionů zhlédnutí, jsou to přitom písně, jaké já před deseti lety psal pro své první album. A vůbec to není zastaralé. Tak proč se do něčeho stylizovat?“