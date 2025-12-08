Láska i absurdita všednodennosti. Do Prahy přijede oscarový David Byrne

Zpěvák a hudebník David Byrne, zakladatel kapely Talking Heads, držitel Grammy, Oscara i Zlatého glóbu a jedna z nejzásadnějších osobností populární hudby přijede 17. června do pražského O2 universa představit letos v září vydané album Who Is The Sky?. Vystoupí v doprovodu newyorského tělesa Ghost Train Orchestra.
David Byrne začal nové skladby psát v roce 2023, kdy končila jeho mnohovrstevnatá hudební kapitola American Utopia, přerůstající od stejnojmenného alba a světového turné až po broadwayskou inscenaci a film v režii Spikea Leea.

V období pauzy se vrátil ke kresbě, vaření a k zapisování drobných hudebních nápadů, které se postupně proměnily v první verze písní. Podobně jako mnozí další přemýšlel o smyslu vlastní práce, o tvůrčích motivech i o tom, jaký má umění význam v době nejistoty. Odpovědi na tyto otázky nakonec utvářejí páteř desky s mnohoznačným názvem Who Is The Sky?.

Deska vznikala v úzké spolupráci s producentem Kid Harpoonem (Harry Styles, Miley Cyrus) a patnáctičlenným Ghost Train Orchestra, jehož zvuk Byrneovi otevřel prostor k emotivnějším aranžím a větší hudební barevnosti. Na albu hostují mimo jiné zpěvačka Hayley Williams z kapely Paramore, dlouholetá spolupracovnice St. Vincent a Tom Skinner, bubeník The Smile, což je skupina dvou členů Radiohead Thoma Yorkea a Jonnyho Greenwooda.

RECENZE: Byrne z Talking Heads rozdává radost i písní o smrtící kulce

Byrneovy nové písně balancují mezi experimentem a melodickou přístupností, staví na příbězích z jeho života a dotýkají se témat lásky, absurdity i světlých momentů každodennosti.

Vstupenky na pražský koncert Davida Byrnea budou v ceně od 1 600 Kč v předprodeji od 12. prosince od 10:00 hodin.

