Vyjde ztracené album Davida Bowieho s dosud neslyšenými písněmi

Fanoušci hudebního vizionáře Davida Bowieho se na konci listopadu dočkají boxu Brilliant Adventure (1992–2001), jenž kromě remasterovaných verzí již vydaných desek nabídne „ztracené“ album Toy s dosud nezveřejněnými písněmi. Bowie je původně zamýšlel vydat v roce 2001, případně 2002.

Deska bude obsahovat jednak dosud nevydaný materiál, jednak znovu nahrané skladby z šedesátých let včetně jeho vůbec prvního singlu Liza Jane, který vyšel pod jménem Dave Jones with the King Bees. Připomeňme, že David Jones bylo Bowieho občanské jméno, pseudonym si zvolil, aby si jej lidé nepletli s Davym Jonesem, frontmanem kapely The Monkees.

Album Toy nahrával živě, aby zachoval energii a spontaneitu písní. Výsledkem byl Bowie nadšený, jak sám prohlásil, „nemůžu uvěřit, že ty skladby byly napsané tak dávno. Jsou živé, barevné, úplně se derou ven z reproduktorů“.

Ohledně vydání se však zpěvák dostal do konfliktu s firmou Virgin/EMI, která nechtěla desku starých písniček. Bowie mezitím začal pracovat na albu Heathen, které vyšlo v červnu 2002, a Toy si tedy budeme moci poslechnout až letos v rámci boxu. Samostatná výpravná edice bude na trhu v lednu 2022, a to v podobě tří CD či šesti sedmipalcových vinylů s alternativními mixy a akustickými verzemi.

Co se týče boxu Brilliant Adventure, kromě desky Toy bude obsahovat nově zvukově ošetřená alba z doby, kdy kromě jiného Bowie experimentoval s elektronickou taneční hudbou: Black Tie White Noise, Buddha Of Suburbia, 1. Outside, Earthling a ‚hours...‘, dvojdiskový koncertní záznam BBC Radio Theatre, London June 2000 a třídiskovou kompilaci singlů a rarit Re:Call 5. Desku Toy předznamenává singl You’ve Got A Habit of Leaving. Živá, energická píseň plná radosti a optimismu.