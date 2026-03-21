Důležitá je autentičnost, reaguje Žižka na otázku ohledně bizarností na Eurovizi

Jak vás pro Eurovizi objevili?
Do Eurovize jsem poslal přihlášku po oficiálním vyhlášení národního kola Českou televizí. Pak následoval živý výstup ve studiu ČT, který se nahrál a poslal komisi zahraničních profesionálů z hudebního průmyslu, složené z umělců, producentů a skladatelů. Ti zvolili svého favorita. Druhá polovina hlasů pak patřila posluchačům ze tří zahraničních zemí, kteří také hlasovali pro svého favorita.
Zpíváte v angličtině. Cílíte tím na světový trh, nebo je vám angličtina prostě bližší?
Čeština je krásná řeč, ale angličtina mi byla v mé hudební tvorbě vždycky bližší. Láká mě ale psaní českých písní, třeba i pro jiné umělce.
|
Jak vznikla píseň Crossroads?
Crossroads jsem psal zhruba rok a půl. Měla několik podob, než jsem našel její finální tvar. Text jsem dotvářel hlavně během léta, které jsem trávil v Japonsku. Rád cestuji sám, protože mě to nutí vykročit z komfortní zóny, a tentokrát mi ta změna prostředí přinesla velkou dávku inspirace. Píseň jsme pak doupravili a vyprodukovali s Viliamem Bérešem a následně smíchali s producentem Petrem Cemperem, kteří na ní odvedli skvělou práci.
Chystáte k ní na Eurovizi nějakou show?
Můj cíl pro eurovizní stage je píseň podpořit a zároveň jí dát co největší prostor, aby promluvila k divákům. Nemohu moc prozrazovat ohledně konkrétní podoby výstupu, ale půjdeme cestou intimnějšího vizuálního sdělení.
|
Eurovize se často účastní různé bizarní projekty a netradiční osobnosti, které chtějí primárně zaujmout. Dá se s tím vůbec soupeřit? Jaké si dáváte šance?
Moje ambice je představit na Eurovizi výstup, za kterým si budu já společně s českým týmem stát. Samozřejmě by bylo úžasné se dobře umístit, ale věřím, že nejdůležitější je provést píseň autenticky, bez ohledu na to, co by měl eurovizní staging typicky obsahovat.
Jaké máte ohlasy z okolí na svou účast v Eurovizi?
Všichni v okolí reagují velmi pozitivně. Dělá mi velkou radost, že mám okolo sebe tolik lidí, kteří mi fandí a přejí úspěch.