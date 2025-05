Koukejte na mě, jsem kopilot! sdílel bubeník na sítích. Pád cessny pak nepřežil

Osmý ročník festivalu Metronome proběhne v areálu výstaviště v pražských Holešovicích od čtvrtka 19. do soboty 21. června 2025. Na festivalu se vystřídají zahraniční i domácí hudebníci. Láká na...

Fenomén dívčích pokojíčků let devadesátých Lunetic vydal po čtrnácti letech novou skladbu Sdílej a rovnou k ní pořídil i video. Poměrně minimalistické a „dospělé“. Místo žánrového hopsání a...

Vzácná příležitost vidět Glena Hansarda a Markétu Irglovou znovu na jednom pódiu se naskytla divákům v Praze. Dvojice, kterou před lety proslavil film Once a oscarový duet Falling Slowly z něj,...

Nejlepší evropský basketbal žen míří do Brna! Podpořte Češky na FIBA Women’s EuroBasket

Česko bude hostit to nejlepší, co evropský ženský basketbal nabízí! Evropský šampionát v basketbalu žen se koná ve STAREZ Aréně v Brně od 19. do 22. června. Máte jedinečnou šanci zažít atmosféru...