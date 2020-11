VIDEO: Zuzana Mikulcová a Dan Bárta představují projekt Fúzie

Zpěvačka a skladatelka Zuzana Mikulcová dala dohromady projekt Fúzie, což je audiovizuální umělecká reflexe současné společenské situace v otázkách národnostních menšin a rostoucího extremismu a rasismu.



Hudbou jako nejuniverzálnějším dorozumívacím jazykem chce zpěvačka bourat pomyslné hranice a spojováním a spoluprací umělců vytvořit nejen hudební, ale i lidskou a společenskou fúzi různých kultur a jazyků.

„Je to mé vysněné dílo. Spoluprací a spojováním se se zahraničními umělci vznikají unikátní skladby, které jsou naší reakcí na rostoucí tendence extremismu a rozdělování společnosti. Projekt mám v hlavě už dva až tři roky a poslední rok a půl na něm aktivně pracuji spolu s Andrejem Hruškou a Dominikem Janovským. Hledali jsme způsob, jak přinést něco kvalitního, smysluplného a hudebně neoposlouchaného. Nyní se nám to konečně podařilo a Fúzie, ve kterých chceme proniknout nejen do hudebních, ale i do společenských témat, pomalu dostávají svou podobu,“ řekla Zuzana Mikulcová.

Do projektu se dosud zapojili Dan Bárta, Barbora Mochowa, Jakub König, známý jako Kittchen, Lara Abou Hamdan, Gábor Tokár a další. Album vyjde na jaře 2021 a uvozuje ho klip ke skladbě Kráľovstvo, na níž se podílel zmíněný Dan Bárta.



„Dostal jsem několik písní, jestli bych do toho nešel, že si můžu vybrat skladbu a poslechnout si zpěvačku.Tak jsem si to pustil, nechal Zuzku začít a okamžitě jsem odpadl. Bylo rozhodnuto,“ říká Dan Bárta.