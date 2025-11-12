Čtvrt století od vydání prvního alba Illustratosphere a následných několik dalších desek a mnoha koncertů rozhodně stojí za připomenutí i gratulaci. Zvlášť uvážíme-li, že původně mělo jít, jestli se nemýlím, o jednorázový projekt.
Neměli jsme žádný plán, jestli půjde o jednorázovou, dvou nebo třírázovou akci. J.A.R. se tehdy nacházel na jednom ze svých vrcholů, natočili jsme album Homo fonkianz. Nikdo neměl žádná prťata, soustředili jsme se čistě jen na muziku, takže jsme měli tvůrčí přetlak. Nejen tvůrčí, pravda. Bylo nám kolem třiceti a rvali jsme to hore kopcom.
Pátrači jednoho dne objeví spoustu muziky, kterou naše parta v takové té své nejširší rodině vytvořila. Možná to bylo dáno pošramoceným vkusem a hudebním vzděláním publika, které tady čtyřicet let muselo bohužel poslouchat většinou blbosti...