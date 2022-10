Málokterá generace zažije tak turbulentní dekádu, vzpomíná Bárta na devadesátky

Devadesátky si připomenu rád, ale žádnou ubrečenou nostalgií netrpím, říká zpěvák Dan Bárta, který na příští rok připravuje vinylové reedice prvních dvou alb Illustratosphere.

Album Kráska a zvířený prach vyšlo v roce 2020, pokřtěno bylo o rok později na koncertě v pražském Divadle Archa a teď k němu absolvujete další sérii koncertů. Působí na vás materiál z desky stále ještě čerstvě a neobehraně?

Některé písničky jsou pořád čerstvé, pár jich dokonce máme v kategorii „že by to ještě něco malého chtělo“. Některé jsme ještě nehráli a jen asi jednu už nehrajeme, ale to spíš proto, že nás baví také jiné naše staré písničky, které jsou i po patnácti letech čerstvé a neobehrané. Vždycky jde ta která věc zahrát líp. Někdy píseň chytneme za tak správný konec, že se na vlně toho, jak se povedla, veze ještě klidně další tři čtyři koncerty. Každá, ve které máte sólo, se jen tak neobehraje.