RECENZE: Cyndi Lauper v Praze podrželi fanoušci a hity, mluvit mohla méně

Cyndi Lauper se z největší popularity těšila před čtyřmi dekádami. Ačkoliv na úspěch písní z prvních dvou alb už později nedokázala v takovém měřítku navázat, její největší hity jako Time After Time, True Colors nebo Girls Just Wanna Have Fun přežily až do dnešních dní. Také díky tomu dokázala jednasedmdesátiletá zpěvačka při svém rozlučkovém turné pražskou O2 arenu téměř zaplnit.

Už od začátku večera bylo jasné, že fanoušci si tento večer přišli náležitě užít – řada z nich dorazila na svá místa v pestrobarevných parukách nebo se svítícími brýlemi ve tvaru srdce. Diváci sedící na ploše vstávali ze svých míst a tančili už při vystoupení předskakující DJky Tracy Young, která je, stejně jako hlavní hvězda večera, držitelkou ceny Grammy.