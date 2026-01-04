Courtney Love je už nějakou dobu čistá a hodlá vyprávět svůj příběh natvrdo

Život a kariéru muzikantky, zpěvačky kapely Hole, skladatelky, herečky a v neposlední řadě vdovy po Kurtu Cobainovi Courtney Love zmapuje filmový dokument Antiheroine, který v premiéře uvede v lednu filmový festival Sundance.
Courtney Love

Courtney Love | foto: Profimedia.cz

Courtney Love (Londýn, 5. září 2017)
Frances Bean Cobainová a její matka Courtney Love (Park City, 25. ledna 2015)
Frances Bean Cobainová, dcera zpěváka Kurta Cobaina a Courtney Love (srpen 2011)
Courtney Love v Cannes (2011)
18 fotografií

Jak se praví v oficiální anotaci k snímku režisérů Edwarda Lovelace a Jamese Halla, „Courtney Love je už nějakou dobu čistá od drog, chystá se po deset letech vydat nové album a je připravena vyprávět svůj příběh natvrdo, bez příkras a omluv“.

Kromě ústřední protagonistky se na filmu Antiheroine podílelo několik jejích hudebních kolegů, mezi jinými Michael Stipe, zpěvák v současnosti už nefunkčních R.E.M., frontman kapely Green Day Billie Joe Armstrong, baskytaristka Melissa Auf der Maur (členka kapel Hole či Smashing Pumpkins) a další.

„Courtney čekala dlouho, než dostala možnost se vlastními slovy podělit o zákruty svého života. Jako dítě devadesátých let jsem ji vnímala jako ženu definovanou do značné míry svým manželem Kurtem Cobainem, ale její skutečný život dalece přesahuje novinové titulky. Je drsný, syrový, komplikovaný, ale také hluboce lidský,“ svěřila se v článku pro Variety producentka filmu Julia Notthingamová, která rovněž stojí za vznikem filmu The Greatest Night In Pop o vzniku charitativní písně We Are The World a produkovala dokumenty o Victorii Beckhamové nebo Pamele Andersonové.

Sprostá blondýna Courtney Love. Nejkontroverznější ženě rocku je šedesát

Courtney Love, rodným jménem Courtney Michelle Harrisonová, se narodila v červenci 1964 v Kalifornii do rodiny s irskými a židovskými předky. V šestnácti letech opustila rodinu a cestovala napříč USA, Anglií a Irskem.

V roce 1989 založila společně s kytaristou Ericem Erlandsonem skupinu Hole, s níž o dva roky později vydala debutové album Pretty On The Inside. Produkovala ho Kim Gordonová ze skupiny Sonic Youth.

V únoru 1992 se Courtney provdala za Kurta Cobaina, frontmana grungeové kapely Nirvana, a v srpnu téhož roku se jim narodila dcera Frances Bean. Manželství netrvalo dlouho, v dubnu 1994, pár dní před vydáním průlomového alba Hole s názvem Live Through This, spáchal Cobain sebevraždu. O dva měsíce později zemřela na předávkování heroinem baskytaristka Hole Kristen Pfaffová a samotná Courtney Love měla s drogami rovněž co do činění.

Mám kapacitu na to být mrcha, říká Courtney Love a kritizuje kolegyně

Hole v roce 1998 vydali desku Celebrity Skin, o čtyři roky později ohlásili rozchod a Courtney Love se vydala na sólovou dráhu. Souběžně s hudbou se věnovala i herectví. V roce 1986 debutovala v životopisném snímku Sid a Nancy o destruktivním vztahu Sida Viciouse z kapely Sex Pistols a jeho přítelkyně Nancy Spungen, v roce 1996 hrála v dalším biografickém filmu Basquiat o stejnojmenném malíři a do žánru životopisných filmů spadají i dvě její nejvýraznější role, které hrála pod vedením režiséra Miloše Formana.

V dramatu Lid versus Larry Flynt ztvárnila čtvrtou manželku titulního hrdiny Altheu a v Muži na Měsíci, mapujícím život a dílo komika Andyho Kaufmana, jsme ji viděli jako přítelkyni titulní postavy.

