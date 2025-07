Zemřela zpěvačka Connie Francis, její dávný hit inspiroval TikTok i Lucii Bílou

Píseň Pretty Little Baby se v posledních měsících virálně šířila mezi uživateli sociální sítě TikTok, kteří ji sdíleli ve svých příspěvcích.

„S těžkým srdcem a velkým smutkem vám oznamuji, že včera v noci zemřela moje drahá kamarádka Connie Francis. Vím, že Connie by souhlasila s tím, aby se její fanoušci tuto smutnou zprávu dozvěděli jako první,“ napsal Roberts, prezident zpěvaččiny nahrávací společnosti Concetta Records.

Francis se řadila mezi nejúspěšnější hudební umělce před nástupem éry skupiny Beatles. V letech 1958 až 1964 byla nejpopulárnější zpěvačkou ve Spojených státech. V tomto období prodala 40 milionů desek a téměř nepřetržitě se držela na předních příčkách hitparád, píší deník The New York Times (NYT) a agentura AP.

Dokázala oslovit mladistvé i dospělé a měla na kontě více než desítku hitů na prvních 20 příčkách hitparády, včetně skladeb Who’s Sorry Now?, Don’t Break the Heart That Loves You a The Heart Has a Mind of Its Own, které se umístily na první příčce.

Hudba zpěvačky letos zažila renesanci, když se píseň Pretty Little Baby stala virálním hitem na TikToku, což vedlo k více než 30 milionům nových přehrání skladby a jejímu zařazení do globálních a amerických žebříčků hudební platformy Spotify, píše web Variety. Skladba se rovněž umístila v první pětce žebříčku popových skladeb na platformě iTunes v USA. Zpěvačka skupiny ABBA Agnetha Fältskogová připojila píseň ke klipu zveřejněnému na TikToku, ve kterém říká, že Francis je jedna z jejích oblíbených interpretek.

Francis si následně založila účet na TikToku, kde ve videu poděkovala svým novým fanouškům a řekla, že je „ohromena a nadšená“ popularitou písně vydané před více než 60 lety.

Connie Francis, starší ze dvou dětí, se narodila jako Concetta Rosa Maria Franconerová 12. prosince 1937 v Newarku ve státě New Jersey. Vyrůstala v části města s vysokým podílem italského obyvatelstva. Její otec, syn italských imigrantů, pracoval jako dělník v docích a pokrývač. Miloval hru na tahací harmoniku, kterou své dceři dal poprvé do rukou, když jí byly tři roky.

Zpěvačce bylo pouhých 17 let, když podepsala smlouvu s hudebním vydavatelstvím MGM Records poté, co se objevila v několika televizních estrádách. Její první nahrávky vzbudily jen malou pozornost. Průlom nastal, když vydala svou verzi staré balady „Who’s Sorry Now?“. Její nahrávky se staly celosvětovými hity a své původní písně přezpívala mimo jiné do italštiny a španělštiny. Koncerty popové hvězdy se ve Spojených státech vždy rychle vyprodaly.

Její písničku Everybody’s Somebody’s Fool přezpívali v české verzi Milan Chladil a Yvetta Simonová jako Až na severní pól. Další hit Stupid Cupid pak byl inspirací pro písničku Lucie Bílé Amor Magor.