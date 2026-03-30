Na jednom podiu se tam 23. dubna večer potkají všechny hvězdy letošního ročníku Composers Summit Prague, světově uznávaní skladatelé, jejich legendární melodie a hudebníci Českého národního symfonického orchestru.
Na koncertě zazní motivy z filmů Letopisy Narnie, Shrek, The Boys, Medal of Honor, Daredevil, House of Cards či KPop Demon Hunters přímo v originálním provedení autorů. Někteří skladatelé si stoupnou za dirigentský pult, jiní se chopí svých nástrojů, aby osobně vtiskli svému dílu život.
Večer doplní vizuální projekce a atmosféra, která diváky přenese do srdce Hollywoodu.
Po celé Praze se v rámci festivalu, který potrvá do 28. dubna, uskuteční přes 50 akcí, které spojí na tři desítky světoznámých hollywoodských hostů jako jsou například Christopher Lennertz, Diane Warrenová, Gustav Santaolally, Harry Gregson-Williams či Mychael Danna.
Composers Summit Prague je významným mezinárodním setkáním světově uznávaných skladatelů filmové, televizní a herní hudby. Jeho hlavní myšlenkou je podpora talentovaných skladatelů a hudebních tvůrců a pomoc v rozvoji jejich kariéry. Mezinárodně obsazený summit je v oboru audiovizuální hudby nejrozsáhlejší v Evropě a jedním z nejrozsáhlejších na světě.